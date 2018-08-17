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Как выбрать POS-системы

Авг 17, 2018В миреКомментарии к записи Как выбрать POS-системы отключены

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POS-система являет собой специализированный аппаратный комплекс, ключевым назначением которого считается оптимизация кассовых операций в точках торговли. Его составляющими являются системный блок, фискальный регистратор, денежный ящик, экран компьютера и считыватели штрих-кодов, а еще кредитных карт. Если вы хотите купить POS-систему обращайтесь на сайт Pioner.kz.

Перед тем как приобрести POS-системы, следует изучить, какие их виды есть и для чего они предназначаются.

POS-системы Штрих

POS-системы Штрих относятся к оборудованию для торговли, которое повсеместно применяется как в оптовой, так и в розничной торговле, используется для облегчения кассовых операций в гостиницах и заведениях общепита. К важным достоинствам данных аппаратных комплексов относят:

простоту управления;
совместимость всех составляющих устройств (работают на одной операционной системе);
функциональность;
огромное количество модификаций.
Начинающим предпринимателям для оснащения точки торговли необходимо приобрести POS-системы Штрих, например, модель Штрих-miniPOS. Данное устройство имеет на уровне интуиции ясный интерфейс, большой функциональный набор и различается компактностью.

POS-система EasyPOS

POS-система EasyPOS необходима для оснащения маленьких розничных точек торговли, а еще фирм общепита. Она дает возможность значительно сделать больше скорость обслуживания потребителей, контролировать операции, проводимые кассиром (предупреждение махинаций), быстро получать аналитические отчёты по выбору товаров.

Если вы пришли к выводу приобрести POS-систему EasyPOS, необходимо обратить свое внимание на приспособление EasyPOS optima, которое учитывает оплату чека несколькими способами и регистрацию товара по штрихкоду, коду, цене, артикулу, горячим клавишам и через зрительный поиск

POS-система ForPOSt

Такое оборудование для торговли обрело большое распространение в самых разных магазинах ? от маленьких до больших центров торговли. POS-система ForPOSt различается большей практичностью, компактностью и легкостью эксплуатации.

Верным решением станет приобрести POS-систему ForPOSt модели Минимаркет 8. При помощи нее вы сумеете улучшить расчётно-кассовые операции, торговать с учитыванием скидок, бонусов и т. д. Устройство в рабочем состоянии на операционной системе Frontol.

POS-системы АТОЛ

Данные системы являются рабочими и многофункциональными, могут применяться как на маленьких фирмах, так и при обслуживании существенного потока клиентов в гипермаркетах. POS-системы АТОЛ дают возможность получить максимум нужных данных, не только улучшить процессы обслуживания и проведения расчётно-кассовых операций, но и проверять работу кассиров, оценивать оборот денежных средств.

Если вы пришли к выводу приобрести POS-системы АТОЛ, необходимо обратить свое внимание на модель Магазин у дома. Вам не нужно расходовать время на сборку устройств в одно целое ? все установлено и подключено. Эта POS-система предоставляет шанс получить автоматизацию под ключ.

Информационные сенсорные киоски

Информационные сенсорные киоски собой представляют автоматические комплексы, которые предназначаются для получения разных справочных данных. Они применяются на самых разных объектах ? в развлекательных центрах, медицинских учреждениях, банках и т. д.

Если Вы захотите приобрести информационные сенсорные киоски, то получите возможность их круглосуточного применения. Кроме того, данные устройства дают возможность привлечь добавочные средства за расположение рекламы.

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