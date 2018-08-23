Как выбрать подшипник качественный

Накрылся у вас ступичный подшипник, про обозначение поломки и симптомах читаем тут. Есть один выход — необходимо менять. Ездить со сломанным слишком опасно! Всегда его может заклинить здесь и до большой аварии недалеко. Если вам нужны качественные подшипники переходите на сайт podshipnik-shop.ru. А вот какой фирмы взять? Разумеется, если у вас гарантийный автомобиль то все заменит официальный представитель, а вот если гарантия кончилась? Что сделать тогда? Приобретать снова же брендовый, собственного бренда – но постойте это же по настоящему дорого. Можно подобрать неинтересный, но снова же какой …

В начале публикации нужно отметить — что подобного понятия как брендовые подшипники (в коробочках с логотипами) почти что не существует. Почти что для каждого производителя нашего или заграничного подшипники выполняются под заказ специализированными фирмами. А вот уже специально специалисты на заводах или складах, просто перекладывают их в брендовую коробку, и цена взлетает в 2, а то и три раза. Так для чего же больше платить? Можно на прямую, минуя посредников приобрести их в точках продажи запасных частей. Основное выбрать правильно.

Обычный пример – у фирмы FORD поставщик фирма SKF. Если вы откроете брендовую коробку и приглядитесь на «ребро» можно заметить мелкими буквами логотип фирмы. Благодаря этому можно напрямую по показателям выбрать конкретно этот же.

На что необходимо смотреть с первого взгляда

1) Для начала следует иметь в виду ваш автомобиль идет с ABS либо же без него. Ведь здесь отличия на самом деле разительные. У авто с ABS подшипник идет с магнитной шайбой, а вот у авто без такой шайбы нет. Раньше у одного изготовителя можно было повстречать разные комплектации машин.

2) На грани, либо сверху, либо в нижней должна быть обязательно гравировка изготовителя, а еще страны происхождения, могут быть еще цифровые указатели (размеры к примеру). Если страны происхождения нет – НЕ БЕРЕМ, быстрее всего, это подделка.

3) С подшипником в первую очередь в наборе должны идти гайка ступицы, в основном она разовая, на некоторых моделях шпильки (если учтены), болты или штифты, порой сальники.

Про страну изготовителя

Многие пытаются приобретать детали именно Стран Евросоюза, например как Германия, Франция и т.д. Некоторые автомобилисты смотрят исключительно на Японские, Американские фирмы. Если человек слышит КНР, Корея, Малайзия, то шарахается как от «прокаженного». Ребята это не очень правильно, серьезные изготовители, например – SKF, FAG и прочие, имеют производства по всей планете, ровно также как и в Китае. Качество и технологии на всех заводах равные, к примеру у китайского SKF, согласно статистике брак 1 из 1 000 000 экземпляров, который в первую очередь отберут, ведь тестирования очень жёсткие. Так что если это серьезная фирма – Не бойтесь СТРАНУ! Приобретайте бренд!