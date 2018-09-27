Как выбрать наркологический центр

Как точно подобрать центр реабилитации — основной вопрос, появляющийся у страдающие от пьянства, наркомании, игромании. Кстати, если вас интересует наркологический центр переходите на сайт gorod-svobody.ru.

В большинстве случаев родные люди помогают заболевшему в поиске заведения, принимают участие в мотивировании на излечение, оформляют специальные документы.

Виды реабилитационных центров по форме собственности

Есть два ключевых вида реабцентров:

Государственные;

Приватные.

Лечебно-реабилитационные заведения, финансируемые государством, максимально доступны для населения. Пациенты получают все что необходимо: питание, проживание и излечение.

Государственный центр реабилитации

Однако государство не способен обеспечить сегодняшний уровень комфорта и лечения для пациентов, хорошую зарплату персонала. К несчастью, домашние условия в подобных центрах не радует.

Специфики приватных реабилитационных центров:

заведения закрытого типа, в большинстве случаев напоминающие санаторий;

окружают каждого представителя вниманием и заботой;

пациенты в большинстве случаев живут в удобных коттеджах находящихся за городом;

комнаты для проживания рассчитаны на одного или 2–4 человек;

в номерах есть мебель, принадлежности для постели, душ, санузел;

резиденты навещают спортивный зал, баню, парную.

Прохождение лечебно-реабилитационного курса возможно на платной и бесплатной основе. Обсуждая проблематику, как подобрать центр реабилитации, нужно учитывать, что условия проживания и объем лечения в большинстве случаев зависят от формы собственности, хотя не всегда данная связь прослеживается.

Условия проживания в приватном реабилитационном центре

Бесплатные реабилитационные центры не берут деньги за проживание и услуги. Программы безвозмездной помощи людям, зависимым от алкоголя и наркотиков, выполняются за счёт добровольных пожертвований, средств приватных спонсоров, благотворительных организмаций.

Думая, как подобрать центр реабилитации для наркозависимых, нужно обращать собственное внимание на программу лечения. В бесплатных учреждениях она хорошо отличается от ребцентров, берущих оплату за услуги.

Таковые имеются религийные организации и трудовые общины, которые не располагают возможностями для консервативного лечения, вывода из запоя. В этих обстоятельствах применяются способы психотерапии, восстанавливающие душевные силы пациента.

Платные реабилитационные центры — организации, которые выполняют упор на решение психологических проблем пациентов. Они ликвидируют физиологическую и психическую тягу к алкоголю или наркотикам, снимают абстинентный синдром. Бюджет негосударственных учреждений зависит от доходов за услуги. Платные реабилитационные центры во многих случаях предоставляют высококвалифицированную помощь, создают хорошие условия проживания для пациентов.