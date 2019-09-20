Музыка в ответе за эмоции, настроение и атмосферу свадебного празднования, по этому очень важно выделить большое внимание выбору музыки на свадьбе. Сегодня мы постараемся рассказать, как выбрать музыку на свадьбу. Кстати, выбрать хорошую музыку можно на сайте songab.net.

И речь идет не исключительно о танцевальных композициях на банкете, но и о музыкальном сопровождении брачной церемонии, и о фоновой музыке для конкурсов. Не нужно надеяться на подборки приглашенных музыкантов и диджеев.

Необходимо утвердить все композиции заблаговременно, чтобы во время свадьбы не беспокоиться о таком важном элементе празднования.

Загс и банкет

Наиболее востребованный выбор музыки в ЗАГСе — марш Мендельсона.

Как подобрать музыку на свадьбу

Если вы любите обычный вариант, то остановитесь на нем. Но имеются не менее привлекательные композиции: «Свадебный пир» Листа, «Свадебный марш» Вагнера, «Небольшая ночная серенада» Моцарта или «Сказ о каменном цветке» Прокофьева. Прослушайте эти нежные и вместе с этим торжественные мелодии и подберёте ту, что подходит собственно вашей паре.

Банкет становится все более распространенными. Если вы все таки захотели организовать маленькую передышку для гостей на чистом воздухе, то вы можете пригласить живую музыку или комплекс. Разумеется, все зависит от того что вы можете себе позволить и распорядка свадебного дня.

Фуршет и танцы

Без чего на банкете вряд ли можно обойтись — так это без музыки. Первым делом нужно побеспокоится о фоновой музыке для конкретных торжественных факторов в сценарии, например как букет невесты и подвязка молодого, разрезка торта и дарение презентов, а еще символичные танцы: первый танец молодых и танец с мамой и папой.

Первый танец молодых должен сопровождаться романтической мелодией. Прекрасной идеей будет взять вашу любимую песню или ту, с которой связано много совместных воспоминаний. Воспоминания и нежность — правильные эмоции во время этого танца.

Как подобрать музыку на свадьбу

Во время выбора музыки для танца с мамой и папой следует учесть их предпочтения. Можно взять мелодии из советских кинофильмов или любимые песни родителей, если они соответствуют атмосфере празднования. Выражая признательность собственным родителям, молодые должны сделать по максимуму атмосферу уюта во время этого важного танца.

И, напоследок, музыка для танца, к которой нужно отнестись не менее серьезно. Нередко на свадьбе собираются гости различных возрастов и вкусов, по этому всем угодить трудно. Прекрасным вариантом будет подборка отечественных и заграничных хитов с четким ритмом и мелодикой. Правильно выбранная музыка обеспечит вам веселые танцы и Пылающие глаза гостей.

Каких музыкантов звать?

Звукорежиссер-профессионал с хорошей аппаратурой — залог хорошей музыки у Вас на свадьбе. Часто ведущие и звукооператоры работают в паре, по этому вы можете обговорить все тонкости с ведущим.

И они имея широкий опыт знают, какую подобрать музыку на свадьбу.

У звукорежиссера должны быть бесчисленные подборки музыки различного стиля и поколения, на самые разные вкусы, но вместе с этим любой специалист знает по собственному опыту, какие композиции самые выигрышные и удачные.

Если у вас есть возможность разрешить себе живую музыку, пригласить пианиста, саксофониста, комплекс либо даже эстрадную звезду. В первую очередь стоит подумать про то, что наиболее целесообразно подойдет в тематику вашей свадьбы. В первую очередь согласовывайте с каждым музыкальным исполнителем программу выступления и репертуар — в данном вопросе сюрпризы вам не требуются.