как выбрать музыкальное оформление бизнеса

Любой из нас помнит джингл компании Intel, который воспроизводится в любом ее рекламном ролике. Этим в большинстве случаев и поясняется то, что Intel, как и Audi или Coca-Cola, относится к самым сильным аудиобрендам мира. Заказать сопровождение бизнеса музыкой можно на сайте https://volna-media.ru/.

Музыкальное оформление считается не только весомой составляющей имиджа компании. Помимо прочего, оно дает возможность решить ряд прочих практичных задач, к которым можно отнести увеличение количества продаж и среднего чека, привлечение внимания потребителей к продукту. Оно также содействует быстрому принятию решения о совершении покупки, помогает в организации разделения помещения и в разработке уютной обстановки для клиентов. Но при создании плейлиста определенного бренда нужно иметь в виду ряд моментов.

На поведение потребителей влияет музыкальный ритм.

Посетители передвигаются быстрее, если в учреждении звучат ритмичные треки, если же звучат небыстрые мелодии – останавливаются у витрин, длительнее восторгаются блюдами в кафе и ресторациях, с пристальным вниманием подбирают конкретные товары или услуги. От этого необходимо исходить при подборе: к примеру, если ваш продукт пользуется возрастающим спросом в предпраздничный период, имеет смысл чтобы не было «пробок» в зале магазина поторопить посетителей. Если например вы относитесь к представителям сегмента luxury, возможно, ваши потребители не любят спешить и рассчитывают на чуткий подход и умиротворяющую атмосферу.

Для квалифицированного формирования плейлиста нужно учитывать поведение посетителей в конкретное время дня. Для утренних часов прекрасно подходит мелодичная и спокойная музыка, впрочем на протяжении дня можно понемногу повышать ритм. Вечером уже будут уместными более динамичные танцевальные композиции. Данный показатель применяется многими представителями бизнеса.

Поэтому чтобы прекрасно спроектировать музыкальное оформление, вам нужно действовать в согласии со своей стратегией продаж. Необходимо определить собственную цель: требуется ли уменьшить очереди, обращать собственное внимание клиентов на специфические особенности товара, создать расслабляющую атмосферу для них либо, напротив, сделать быстрее совершение покупок?

Но при отборе композиций для плейлиста нужно учитывать и прочие показатели, в числе которых территориальное расположение бизнеса.

Музыкальное оформление бизнеса должно определяться районом города.

Жители спальных районов в большинстве случаев посещают дешевые учреждения в шаговой общедоступности, к которым они привыкли. По этому в качестве фонового оформления для подобного рода заведений лучше всего подобрать поп-музыку. В деловых кварталах, в историческом центре города определяющими показателями для выбора являются авторитет и ускоренный ритм, по этому предпочтение лучше отдать элитным, модным музыкальным направлениям, таким как вокальный софт-хаус, лаунж, чилаут. Данным правилом необходимо руководствоваться также сетевым заведениям (фитнес-клубам, магазинам, кафе, ресторанам).

Главная аудитория центральных городских районов – это довольно обеспеченные жители этих мест, и еще люди занимающиеся бизнесом. Они много работают и очень часто надолго задерживаются на работе. В то же время аудитория спальных районов – это как правило семьи с доходом среднего уровня, молодые семьи, подростки. Понятно, что музыкальное оформление для этих посетителей должно отличаться. Рассмотрим это на примерах.