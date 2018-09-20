Как выбрать мужскую кожаную куртку

Жаркое лето подходит к концу, а на горизонте влажная и ветреная осень. Прекрасное время подумать про то, как и чем оновить собственный гардероб. В сегодняшней статье речь пойдёт про выбор мужской курточки из кожи. Кстати, если вас интересуют кожаные куртки мужские переходите на сайт rbleather.com.

Правила подбора кожанки

То, что куртка из кожи обязана быть в гардеробе каждого мужчины – бесспорно. А как точно подобрать «собственную» замечательную модель, мы побеседуем в рамках данной публикации. Кожанка – далеко дорогая вещь, благодаря этому хочется рассмотреть максимум показателей, чтобы подбор был правильным и рентабельным с точки зрения финансов.

Параметры подбора мужской курточки из кожи

Стиль и фасон изделия

Выделяют несколько ключевых фасонов кожаных курток:

Куртка-бомбер – имеет свободный крой груди, но и при этом сужается к талии. Прекрасно подходит широкоплечим парням, которые хотят еще раз выделить это положительное качество.

Косуха – короткая кожаная крутка, длиной до талии. Ее характерной спецификой считается наличие молнии наискось. Еще, это изделие просто кишит большим числом заклепок, молний, карманов и прочих деталей из металла. Данная курточка способна облегчать фигуру, благодаря этому она не рекомендуется и без этого худым и узкоплечим сильной половине человечества.

Размеры

Также нужно брать во внимание тот момент, что кожаные курточки отличаются по размеру. Например, тучным сильной половине человечества идеально подходят кожаные крутки внушительных размеров. Они выделят солидную фигуру. Во время выбора размера важно учесть ряд ключевых невидимых, но важных факторов:

Ширина в плечах – курточка должна облегать ваши плечи, плавно стекая вниз, однако не свисая с них.

Длина изделия – не должна быть меньше середины бедра. Это ведь не пальто, и курточка не обязана быть чрезмерно длинной.

Длина рукавов – кожанка должна закрывать запястья не больше чем на 3 см.

Имеет большое значение покрой курточки. Например, приталеная курточка позволяет выделить широкие плечи, а прямой крой дает возможность спрятать обвисший живот.

Цвет изделия

Черные кожаные курточки являются обычным вариантом. Данная модель станет прекрасным решением для любого образа, подойдет как для вечеринки, так же и для бизнес встречи. Более того, черный цвет практичный и немаркий.

Коричневая кожаная крутка – также считается распространенным вариантом. Этот цвет немного намекает на винтаж, прекрасно выглядит с потертыми джинсами.

Синие курточки – прекрасный вариант для молодых людей, а вот зрелым сильной половине человечества от подобного нужно отказаться. Хотелось бы выделить, что при изготовлении современных кожаных курток дизайнерская фантазия ничем не исчерпывается, так что изделие может быть совершенно разных цветов.

Как отличить кожу от кожзама

Плюсы настоящей кожи перед кожзаменителем тяжело переоценить и современные потребители знакомы с ними. Однако на всякий пожарный случай необходимо рассмотреть их:

Долговечность изделия. Даже курточка из самой тонкой кожи способна служить минимум три года без потери качества.

Превосходно хранит тепло, при этом владеет «дышащим» эффектом.

Устойчивая к царапинам и потертостям, порвать куртку из хорошей кожи сложно.

Хотелось бы выделить, что кожаное изделие в большинстве случаев высоко ценится , но это сполна возмещается ее хорошими качествами.

Итак, чтобы узнать высококачественную куртку:

Рекомендуется приобретать товар в специальных магазинах, которые торгуют из кожи изделиями. В большинстве случаев такие точки продажи дорожат собственной репутацией и не продают продукцию плохого качества.

Рекомендуется провести ряд проверок на натуральность кожи. Одной из них считается такое: приложить к куртке ладонь, если тепло подается изделию, и оно долго его хранит, то кожа настоящая. Следует осмотреть кромку, в кожаных изделиях она открыта и немножко шершавая, у изделий из кожзама она тщательно отделывается и скрывается в подвороты. Дополнительным вариантом проверки будет такой: капнуть на изделие водой, если впитается, то кожа настоящая, если стечет, не впитываясь, то изделие подделка.

Как можно заметить, отличить изделие хорошего качества от некачественного очень просто. Удачливых вам покупок!