Как выбрать металлические стеллажи для складов

При идеальном стечении обстоятельств, нужно покупать металлические стеллажи уже на стадии проектного составления склада. Из-за этого шагу, вы сумеете высчитать все специфики помещения. Тут, особенно важно остерегаться свободных зон и, при этом, расположить устройства практично. Кстати, если вы хотите купить металлические стеллажи для складов обращайтесь на сайт http://gikom.ru/.

Какие есть типы стеллажей для складов?

В ходе выбора стеллажа, вам необходимо брать во внимание различия товаров, которые будут быть на них. Здесь, возможно приобретение одновременно нескольких вариантов, ведь помещения складского типа не всегда применяются только с целью хранения. Некоторые выполняют упаковочную функцию.

Подобным образом, особенно важно сформироваться с типом оборудования для склада:

1) Мобильные стеллажи для паллет.

Прекрасно подходят для хранения товаров, в любом ассортименте, на поддонах.

Могут быть расположены в помещениях складского типа, имеющих разную площадь. На подобных стеллажах можно сохранять негабаритные, рулоновые товары, а еще те, которые расположены в бочках, ящиках и контейнерах.

Если вам нужно соединить компактное хранение продукции и ее доступность, данный тип стеллажей считается тем, который вам необходим.

2) Сфера использования и специфики полочных стеллажей для складов.

Этот тип стеллажей пользуется большой популярностью в подобных областях деятельности, как: логистика, слады любых размеров, большие магазины, большие оптово-розничные центры, а еще библиотеки и архивы.

Для складских помещений, потолочные стеллажи, могут стать ценны в плане их выносливости к условиям температуры. Полочная система позволяет повысить объем возможностей с целью проведения работ по складу. Обеспечивается обслуживание различных типов товара и груза, также упаковка и хранение.

Есть несколько видов стеллажей потолочного типа: одинарные и сдвоенные. К первому комфортно подобраться лишь с одной стороны с целью установки товара или его изъятия.

Второй же, может принять погрузчики с двух сторон и, обеспечить при этом, свободный проезд.

3) Что собой представляет конструкция мезонинных стеллажей?

Данное оборудование для склада может использоваться в различных промышленных отраслях. Часто, Мезонинные стеллажи на склад это лучшее решение на случай строго отношения к складскому учету.

Эти стеллажи могут подойти для хранения большого ассортимента товаров небольшой и средней комплектации, а еще складов, которые владеют быстрым оборотом продукции.

Тут, любые действия с грузом поддаются легкому осуществлению.