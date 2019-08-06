как выбрать материал для мощение дорожек

На первый взгляд кажется, что дорожное мощение – дело трудное и требующее особенных знаний. Кстати, если вас интересует мощение дорожек цена указана на сайте gazonyru.com.

В действительности ничего тяжелого в данной работе нет и ничего особого проанализировать для этого дела не понадобится – тут больше актуальны практические умения, которые и придется покупать по ходу дела. Естественно, и без теории полностью не обойтись – как минимум необходимо познакомиться с материалами, которые применяются для мощения дорожек в саду, а еще спецификами работы с ними.

Дорожное мощение: какие применить материалы

По-любому, а понятие «дорожное мощение на даче» может быть применимо исключительно к процессу изготовления тротуаров из природного камня либо же брусчатки. Именно данные материалы дают возможность создавать привлекательные и самое основное – долговечные дорожки. Все другое – это кратковременный вариант, развалить который природа может в очень короткое время. Эти материалы для мощения дорожек для сада обладают собственными характерностями – имеют собственные минусы и плюсы, о которых необходимо знать, решая вопрос правильного подбора между ними.

Дорожное мощение настоящим камнем. Это достаточно долговечный материал – мало того, его многообразие позволяет делать дорожки в саду на самые разные вкусы и цвет. Одного только песчаника есть несколько вариантов – помимо него, может использоваться и любой иной натуральный камень. Даже щебень (любой фракции) дает возможность создать очень оригинальные варианты дорожек – о его применении мы побеседуем несколько позднее.

Дорожное мощение брусчаткой. Это вообще очень большая группа материалов – они, разумеется, уступают по собственным свойствам природному камню и цена намного выше (не все), однако за то они привлекательные и по настоящему дают возможность вылаживать из них мозаику. Служит брусчатка также очень долго, и время ее существования полностью и всецело подчиняется от качества укладки.

Как вариант, термин «мощение дорожек для сада» можно задействовать и к некоторым прочим материалам – к примеру, к древесине, которая совсем не считается вечной. В общем, не обращая внимания на все очень большое разнообразие материалов, которые можно применять для изготовления дачных дорожек, природный камень и брусчатка все же являются самыми лучшими вариантами, о которых и пойдёт разговор дальше.

Дорожное мощение собственными руками: технологии

Как минимум имеется две технологии, разрешающие произвести хорошее мощение садовых и других дорожек – это каменная кладка или брусчатки по песчаной подготовке и монтаж данных же изделий на основание бетона. Выбор между данными способами укладки дорожек вызван не только качеством покрытия которое получается, но и типом материала который применяется. Тут все просто – тонкая плитка и резаный пластами камень ложится на бетонную подготовку. Большой булыжник и тротуарная плитка устанавливаются на песчаному основание. Попытаемся разобраться более детально с этими 2-мя технологиями устройства садовых дорожек.