Как выбрать квартиру в Словакии

Интерес на европейскую недвижимость среди жителей России был классически высок: много кто из наших сограждан мечтал переехать в страны Европы, быть среди «цивилизации», владеть множеством плюсов домовладельца или квартиры в какой-нибудь европейской стране. Последние мировые события нанесли по этому спросу мощный удар. А если вам нужна проверка квартиры перед покупкой, обращайтесь на сайт http://www.tomsk.ru/news/view/159396-proverka-kvar

Рубль обесценился, доходы жителей России просели, а граждане ряда европейских государств начали относиться к нам менее дружелюбно. Но даже в наше время в странах Европы можно найти страны, где отношение к русским остается все также дружелюбным, недвижимость можно выбрать там сравнительно недорого, а владение квартирой или домом в данных странах обеспечивает опасный комфорт. К подобным странам, например, относится Словакия, маленькая, но довольно уютная страна в самом центре Европы.

Во сколько обойдется Словакия недвижимость квартиры тем, кто захочет там купить для себя место для жительства (а то и для постоянного пребывания в данной стране)? Цена удовольствия зависит от определенных факторов. Во-первых, наиболее престижными считаются квартиры в Братиславе, столице Словакии. Второе, расценки на квартиры зависят также от расположения городской квартиры. Очень дорогие рыночного предложения – квартиры в средневековом центре столицы, стоимость на которые может легко дойти до 200 тысяч евро (за 2-х комнатные варианты). В современных кварталах Братиславы можно выбрать квартиры в три-четыре раза доступнее. Наиболее недорогие варианты можно найти в небольших городках на юге государства, там существует возможность купить жилую площадь за 20-25 тысяч евро. При этом аренда дома в Словакии на определенный период времени выбора и приобретения жилплощади обойдется тоже очень дешево.

Перед приобретением жилой площади в Словакии стоит беречься некоторых «опасностей». На рынке по продаже недвижимости страны присутствуют районы, знаменитые собственными «смертельно небольшими ценами». Не гонитесь за подобными вариантами, очень часто они будут в местах небольшого проживания цыганского населения. К большому сожалению, как и в большинстве остальных странах, цыгане в Словакии занимаются совсем не всегда законными видами бизнеса, что делает проживание рядом с ними не очень удобным.

Если вы заинтересованы в том, чтобы жить ближе к «Западу», советуем приглядеться к вариантам недалеко от словацко-австрийской границы. Большинство жителей небольших мегаполисов и поселков рядом с границей предпочитают возить собственных детей в австрийские школы, а сами ищут работу в Вене. Может так случится, что вам тоже понравится жить в тех местах.