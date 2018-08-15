Как выбрать курсы по сео

Если вы начинающий профессионал, то вам нужно усвоить логику процессов в SEO, детали и невидимые, но важные факторы, необходимые для последующей работы. Кстати, если вы хотите получить полный курс СЕО обращайтесь на сайт seo-akademiya.com. Для вас основное – максимально развернутая программа курса и способность преподавателя объяснить рабочий механизм доступным языком. Благодаря этому на шаге подбора места учебы смело идите на сайты различных SEO-курсов и сравнивайте содержание их программ. Там же осмотрите деморолики преподавателей, их бесплатные занятия, если есть такие в доступе (направляйтесь в YouTube) и попытайтесь осознать, как легко и подробно учитель развивает тему.

В «обязательный комплект» обучающего курса по SEO-оптимизации обязаны входить следующие элементы: принцип ранжирования поисковых систем и главные группы факторов, основы работы с аналитикой и рабочие принципы с аналитическими системами. Вам стоит научиться понимать, на что смотрит поисковая система, на что нам (SEO-специалистам) необходимо влиять и как это сделать. Инструменты по сбору семантики, средства проведения аудита и иные технологии актуальны во вторую очередь.

Погружайтесь во все нюансы, нападайте преподавателей, если направлены не просто пройти курс, а чему-то так же и выучиться

Уже начав обучение, студенты нередко встречаются с тем, что какие-нибудь нюансы остаются для них непонятными. Помните себя в школе? Заболел, пропустил новую тему по математике, и все сейчас кажется неясным. Те же грабли… Это непонимание копится и у SEO-студентов, и при достижении критического уровня у людей опускаются руки.

В моей практике, слушатели начинают «спотыкаться», столкнувшись с вопросами технической реализации – установкой кодов систем аналитики и установкой идентификаторов целей в исходный код кнопок и форм. Многим не хватает базисных знаний HTML и JS. Остановитесь и расспросите преподавателя – и вы в первую очередь получите ответ.

Подача материала тоже значима

Очень часто не представляется возможным угодить всем – у студентов могут быть самыми разными уровни начальной подготовки. Одним будет слишком просто, иным – через чур тяжеловато. Если вам кажется, что вы выглядите полным болваном, не теряйтесь. Cлушайте то, что кажется вам через чур трудным, задавайте вопросы – это ваша учеба и знания, которые вы скорее всего получите тут и в настоящий момент.

На собственных занятиях я отвечаю на все вопросы, ответ на которые ложится в рамки 1–2 минут. Если же объяснение «просит» много времени или вопрос через чур персональный, тогда в большинстве случаев я отвечаю на него в конце занятия или после занятия уже собственноручно.

Если например вы осознали, что отлично знакомы с темой занятия, не впадайте в печаль. Даже самые компетентные специалисты находят очень много интересных и новых концепций и смотрят на ситуацию с неожиданной стороны, когда обсуждают ее на занятиях или читают заданную «на дом» публикацию. Нередко самые понятные и подробные разъяснения и разбор кейсов появляются из споры преподавателя и студента.

На что обратить собственное внимание

Обязательная практика

В любом курсе нужна фактическая часть, без нее обучение неэффективно. Следует сразу использовать полученные знания в настоящем проекте, чтобы они усвоились.

Как это смотрится в жизни? Сегодня вы посетили занятие, на котором рассматривалась методика анализа ТОПа. Это означает, что домашнее задание будет ориентировочно таким: «Подвергнуть анализу ТОП по маркерным требованиям, сделать выводы/умозаключения». На другом занятии вы будете проходить Я.Метрику и конструктора отчетов в ней. В качестве домашнего задания вы будете должны создать отчеты на базе Я.Метрики, пробовать составить свой собственный срез и сделать подходящие ему выводы.