Как выбрать котельную для дома

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Расходы на отопление

В наше время автономные системы отопления домов и квартир становятся все более популярными. Экономический фактор является очень важным аргументом в пользу такого решения. С помощью нагревательного устройства, например, технологически усовершенствованного конденсационного котла, пользователь может самостоятельно регулировать, как будет обогреваться его дом. Нет необходимости, чтобы температура оставалась на уровне 22 ° С во время отсутствия членов семьи или ночью. Благодаря электронным регуляторам и термостатам котел включается, когда температура в помещении падает ниже заданного уровня. С этим решением вы можете значительно сократить расходы на отопление.

Обустройство комнаты

Очень важным элементом, особенно в небольших квартирах, является дизайн интерьера и эргономичное использование пространства. Малый размер котла и закрытая камера сгорания — это особенности, которые дают гораздо большую свободу при выборе места установки. Современные газовые котлы, благодаря таким конструктивным решениям, могут быть размещены на кухне, в гараже или ванной комнате, что позволяет избежать затрат, связанных с подготовкой отдельной комнаты для котельной.

ГВС отопление

При выборе бойлера обратите особое внимание на то, обеспечит ли решение необходимое количество горячей воды (ГВС) для всех членов семьи. Эффективность котла является очень важным значением. Бытовая горячая вода в паровых котлах нагревается непрерывно, ее количество обычно ограничено примерно 9 л / мин. При одновременном использовании двух источников горячей воды существует риск того, что ее температура может оказаться намного ниже требуемой. По этой причине комбинированные котлы (для отопления и горячего водоснабжения) в основном используются в квартирах или небольших односемейных домах. Если потребность в горячей воде для бытового потребления выше, то гораздо более подходящим решением будут котлы с одной функцией с отдельным резервуаром для хранения, например.

Котел для экономики

Если одной из основных причин, по которой мы руководствуемся при выборе котла, является экономия, то, безусловно, стоит подумать о покупке конденсационного котла. Такое решение, хотя, возможно, и дороже, обеспечит значительно более низкие эксплуатационные расходы на отопление по сравнению с обычными котлами.

Конденсационные котлы могут работать в новых и модернизированных напольных и радиаторных отопительных установках — даже в тех, которые предназначены для нагрева воды с высокой температурой, например, 70 ° C.

Регулирование и контроль

При выборе отопительной установки обратите внимание на то, как вы контролируете ее работу. Регулировка должна быть простой в использовании и удобной для пользователя.