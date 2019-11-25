КАК ВЫБРАТЬ КОМПРЕССОР

При приобретении нагнетателя воздуха часто появляется вопрос – какой подобрать нагнетатель воздуха, который бы полностью отвечал всем Вашим потребностям в работе. Если вас интересуют запасные части 10гкн, переходите на сайт technosintez.com. В данной публикации мы хотим рассказать о всех нюансах и тонкостях, с которыми можно соприкоснуться, приобретая нагнетатель воздуха, как для домашних потребностей, так же и для профессионального применения.

Приобретая нагнетатель воздуха, необходимо понимать, что многофункционального не существует, и по этому во время выбора нужно обращать акцент внимания на поставленных задачах и объеме работ, которые готовитесь исполнять.

Во многих случаях, нагнетатели воздуха применяются в работе, которая связана с разной покраской. Одними из очень популярных и часто используемых являются поршневые воздушные компрессоры. Они делятся на несколько видов: масляные и безмасляные. Такие варианты компрессоров неимоверно просты в работе и не просят специализированного профессионального обслуживания.

Как следует из названия, поршневой безмасляный нагнетатель воздуха работает без масла, по этому не просит техобслуживания и контроля по доливке масла. Они выделяются свежим воздухом, который не имеет каких-нибудь примесей. Поэтому зачастую используется не только в покрасочных и работах по отделке, но также и в медицине.

А в настоящий момент рассмотрим детально, какие бывают поршневые масляные нагнетатели воздуха, в чем их основные различия и какие ключевые характеристики.

Основная особенность подобных компрессоров заключается в том, что в картер привода такого нагнетателя воздуха заливается масло.

Они могут быть двух вариантов: с прямым приводом и ременным приводом.

Со своей стороны ременные разделяются еще на несколько видов: одноступенчатые и двухступенчатые.

Двухступенчатые нагнетатели воздуха с ременным приводом гораздо производительнее, и плюс ко всему делают меньше шума. Благодаря характеристикам конструкции нагнетатели воздуха с ременным приводом являются намного надежными в работе – устанавливается это тем, что для передачи вращающего момента от мотора к маховику блока воздушного нагнетателя воздуха применяется ременой привод. Основные достоинства ременных компрессоров заключаются в том, что у них более надежная конструкция охлаждения воздуха, а вращение блока воздушного нагнетателя воздуха происходит с меньшей частотой.

Итак, Вы согласились приобрести масляный нагнетатель воздуха, на что же необходимо обращать свое внимание сначала? Профессионалы нашего онлайн-магазина выделили 5 основных параметров, которые смогут помочь правильно подобрать и приобрести масляный нагнетатель воздуха:

электрическое питание

мощность

продуктивность

максимальное давление

объем ресивера

Теперь кратко рассмотрим каждую характеристику.

Электрическое питание

Нагнетатель воздуха, применяющийся в бытовых условиях и для мелких работ, вполне достаточно однофазной сети, с напряжением в 220В – по большей части это аппарат с прямым приводом. Нагнетатели воздуха с ременным приводом считаются более универсальны и как правило будут работать как с однофазной сетью (220В), так и подключаться к трёхфазной системе электроснабжения (380В). По этому важно перед приобретением проверить сетевое напряжение для постоянной работы.

Мощность

Немаловажно, во время выбора нагнетателя воздуха по такому критерию, как мощность, напомнить про первый пункт – состояние электросети. Из-за того что, если раскроется, что Ваша сеть имеет повреждения и не стабильна, то нагнетатель воздуха с большой мощностью вызовет большое падение тока и, в последствии, перегрев проводки. Что же значит подобная характеристика, как мощность в компрессоре? Мощность – это такая величина, которая показывает потенциал к работе, которая будет сделана. По этому, чем выше мощность, тем быстрее будет сделана работа.

