Как выбрать камуфляжную одежду

Потребители часто задают вопросы, какие бывают разновидности летних камуфляжных костюмов, чем они друг от друга отличаются и в чем вообще их характерности? Для того, чтобы дать ответ на данные вопросы, попробуем более детально рассмотреть этот вид одежды. А если вас интересует камуфляжная одежда, переходите на сайт voenmag.com.ua.

Что собой представляют летние камуфляжные костюмы?

Костюмы летние камуфлированные до недавнего времени применялись только военными. На данный момент они получили популярность у поклонников рыбной ловли, охоты, для походов за грибами и остального активного отдыха. Они делаются из таких прочных тканей, которые тяжело будет порвать или повредить. Состоят очень часто из курточки и брюк, однако есть модели и в виде костюмов.

Основная особенность подобных костюмов – это их маскировочная функция. Они дают возможность остаться незамеченными в полевой и лестной местности. Более того, такая одежда считается очень комфортной в полевых условиях. Сегодня есть очень много вариантов моделей, которые подойдут под любую окрестность. Они отличаются расцветками камуфляжа и тканями, из которых сделаны.

Разновидности костюмов

Все камуфляжные костюмы для летнего периода года можно поделить на группы:

Модели из плотной ткани. Они рассчитаны на прохладную летнюю погоду. В них будет удобно собственно в лесных условиях;

Многофункциональные модели Горка. Это оптимальный вариант как для лесной, так же и для местности гор. Они удобны и практичны, дополнены более плотными вставками в области колен, локтей и прочих зон. Представлены моделями с курками разных типов с застежками и без;

Водозащитные модели. Их делают из тканей, которые сверху оборудуются влагостойким покрытием. Служат хорошей защитой от дождя, благодаря этому подойдут для продолжительных походов или охоты.

Имея в виду широкое разнообразие, можно выбрать костюм в зависимости от своих предпочтений и условий, в которых он будет применяться.

Виды тканей и выбор расцветки

Не обращая внимания на сходство по внешним показателям, все камуфляжные костюмы делаются из разнообразных материалов. Для летних моделей очень часто используются такие варианты тканей:

Настоящие хлопковые – обладают хорошими дышащими качествами;

Плащевка – имеет искусственный состав и обеспечивает усиленную защиту от проявления влаги. Владеет замечательной устойчивостью к износу и очень легко стирается;

Полиэстеровые и нейлоновые волокна – оберегают от промокания и продувания ветром. Обладают значительной прочностью и удобностью;

Рип-стоп – это современная прочная ткань, которая наделена особенными армированными нитками. Костюм из данного материала хорошо защищен от самых разных повреждений.

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На выбор летнего камуфляжного костюма оказывает влияние не только тканевый состав, из которой он сшит, но и его цветовая палитра. Есть одежда выбирается для активного отдыха, то ее цвет не очень важна, однако если она требуется для охоты или самых разных военных операций – это один из наиболее основных правил подбора.