как выбрать качественную металлочерепицу

В статье про выбор кровельного материала мы уже рассказывали о черепице металлической — новом покрытии, пользующемся сегодня большой популярностью, и еще детально разглядывали различные виды кровельной черепицы из металла, предлагаемые на данный момент изготовителями на рынке. Кстати, если вам нужна металлочерепица, переходите на сайт budservic.com.ua.

Но все равно при сооружении постройки — дома за городом или бани, часто появляется вопрос — какая металлическая черепица прекрасно подходит для кровли в определенном случае и какую марку, профиль и покрытие лучше подобрать?

Давайте еще раз детально рассмотрим, из чего складываются показатели выбора и на что необходимо обратить большое внимание во время покупки кровельной черепицы из металла в магазине.

Выбор кровельной черепицы из металла по толщине

Перед тем как подбирать металлическую черепицу в магазине, необходимо понимать, чем выделяется один ее вид от иного.

Такой материал для кровли происходит путем штамповки листов оцинкованного железа с дальнейшим нанесением слоя покрытия для защиты из полимера.

Одной из очень важных параметров кровельной черепицы из металла считается толщина листа основы, которая может быть от 0,37 мм до 0,5 мм. Чем потолще лист, тем серьезную нагрузку он может выдерживать без деформирований.

Это очень важно для районов с ощутимой нагрузкой снгега зимой года. Так, к примеру, в средней полосе нагрузка снгега составляет приблизительно 240 кг/кв.м. Как вы поймите, четверть тонны это вес, который очень легко может деформировать не очень прочную кровлю.

Также, при монтаже листов они должны очень просто держать человеческий вес.

По этому, если Вы проживаете в районе со снежными зимами и у вас крыша с наклонной поверхностью с меньшим наклонным углом скатов, то лучше подбирать листы с толщиной оцинкованные стали не менее 0,5 мм. Другие разновидности этого современного материала для кровельных работ, имеющие в собственной основе листы железа от 0,37 до 0,45 лучше применять в южных широтах, маленьких хозпостроек и для оформления козырьков над входом.

Какой материал покрытия лучше?

Если с толщиной листа все более-менее ясно — чем потолще, тем лучше, то вот с материалом покрытия для защиты выбор не такой и простой. А дело все в том, что на данное время компании-изготовители рекомендуют большой ассортимент кровельной черепицы из металла с слоем защиты из различных материалов, свойства которых в большинстве случаев сходны, но все же имеют конкретные характерности, о которых необходимо знать перед приобретением.

Очень распространены покрытия с защитным эффектом из полиэстера, пластизола, пурала и поливинилфторида (поливинилдифторида).