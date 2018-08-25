Как выбрать горизонтальные жалюзи

Современные жалюзи уже давно завоевали сердца декораторов и квартировладельцев, перестав быть исключительно атрибутом серых помещений офисов. Кстати, если вас интересуют горизонтальные жалюзи переходите на сайт galuzi.by. Сейчас изготовители рекомендуют изделия новых модификаций, сделанные из самых разных материалов, выдержанные в широком стилистическом и цветовом диапазоне. Выбрать что-то особое фактически для каждого интерьера большого труда не требует, остается только разобраться какие есть виды конструкций, и в чем состоят их специфики.

Виды жалюзи по типу конструкции

Каждая разновидность жалюзи владеет своей практичной нагрузкой, особенностью и индивидуальностью. Благодаря этому для того, чтобы понимать какая структура подойдёт для оконного оформления и защиты от солнечных лучей самым лучшим образом, нужно определиться в какой части дома они будут находиться, а еще какие главные задачи будут исполнять.

Жалюзи с вертикальным креплением

Конструкции вертикального типа напоминают типовые гардины. Их делают из ткани и пластика, а поэтому владеют большим выбором самых разных цветов и фактур. Передвижение важных частей содействует изменению светотени в комнате, что со своей стороны оказывает воздействие на все впечатление от интерьера.

Полосы, из которых состоят жалюзи с вертикальным креплением — ламели, могут иметь самую разную ширину и длину в зависимости от потребности. Если у вас в распоряжении находятся проемы окон внушительных размеров, остановитесь на разновидностях с широкими полосками, а если окна небольшие — отдайте преимущество узким ламелям. Данный вариант занавесей предпочтителен для маленьких помещений с невысокими потолками, ведь вертикальные линии зрительно вытягивают помещение и выполняют его свободнее.

Среди хороших качеств жалюзи, расположенных вертикально еще можно выделить следующие позиции:

— Строгий геометричный дизайн превосходно входит в сегодняшние стили интерьера и очень легко сочитаются с не тяжёлым тюлем и шторами из плотной ткани;

— Вертикальный механизм можно собирать с каждой стороны, поделить или собрать по самому центру;

— Размещение ламелей сверху вниз позволяет уменьшить накапливание на них пыли.

Но есть и определенные тонкости — при больших воздушных потоках ламели начинают раскачиваться и создают малоприятный шумовой фон. Благодаря этому жалюзи с вертикальным креплением вообще не нужно применять на балконе. Также оригинальные формы окон затрудняют установочный процесс, а пластиковые варианты не подходят для декора больших плоскостей.