Как выбрать гель лак

Гибридный лак для ногтей — идеальное решение для женщин, которые ценят естественный, но в то же время элегантный вид ногтей и длительный маникюр — даже до 3-4 недель. Мы можем выбрать из сотен различных цветов и их многочисленных оттенков, а также использовать интересные конструкции и аппликации на ногтях. А если вас интересуют качественные гель лаки, смотрите подробнее на сайте pnb-shop.com.ua.

Мы ограничены только нашим воображением, а в случае женщин, следящих за модой, также и тенденциями. К чему нам готовиться этой осенью? Давайте посмотрим поближе.

Гибридные краски, рекомендуемые к применению осенью 2019 года, покрывают очень широкую цветовую гамму. Каждая женщина может найти что-нибудь подходящее для себя и идеально подобранное к костюму или случаю. Мы можем найти гибридные лаки всех цветов радуги — от тяжелых, роковых или гранж цветов, до традиционных скучных до неоновых контрастов.

Какие тона будут царить этой осенью?

Темные цвета идеально подходят для осенней погоды. В этом сезоне вернулись цвета рока и гранжа. Черный цвет будет очень хорошим выбором не только в классическом блеске — осенью 2019 года мы можем сойти с ума от народных узоров, блеска или нарисовать на ногтях креативные эссе и фразы. Мы можем увидеть этот тренд на выставках Кавидини или Ребекки Минкофф.

Другое предложение — отойти от классического красного и перейти к сочным тонам сухого красного вина, вишни или кларета. Сдержанные тона добавляют элегантности, таинственности и шика. Он идеально сочетается с золотыми прибавлениями и бежевым цветом. Идеальное решение как для вечернего отдыха, так и для повседневной жизни на работе. Почувствуйте себя как на подиуме Эмпорио Армани или Леонарда Парижа! Для этих стилей мы рекомендуем, среди прочего, гибридный лак «Провокатор» в 111 вечера в Москве.

Сильный и темный гранат — это альтернатива для тех, кто не любит черное и кларет. Сочетание с аппликациями в виде прозрачных кристаллов дает удивительный эффект. Конечно, давайте не будем забывать о гладком маникюре с тонким блеском. Такие решения можно увидеть в Джорджо Армани и Коче.

Гибридные краски в тон

Все гибридные лаки в тусклых, бежевых или белых оттенках являются универсальным и надежным выбором. Тонированные и тонкие цвета добавят свежести любому стилю. Какой лучший способ выбрать скучный оттенок? Просто подберите цвет в соответствии с вашим цветом лица — гибридная краска, которая на две тонны легче, чем наша плитка, должна идеально подходить. Тупые оттенки также прекрасно работают с мелкими декоративными деталями. Белые ногти, с другой стороны, сами по себе являются деликатесом. Они и тонкие, и выразительные.