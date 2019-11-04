Как выбрать домашний лифт

Лифт в жилом доме – это уже достаточно давно не роскошь. Он все больше становится доступной частью практичного оборудования. Кстати, узнать подробнее про лифты можно на сйте trastlift.ru. Тем более если кто-нибудь из членов семьи по какой-то причине испытует трудности во время использования лестниц или лестничных маршей. Рассмотрим главные типы лифтов, размеры шахт лифтов, плюсы и минусы вариантов выбора.

Типы лифтов

Современные лифты для зданий жилого фонда разделяют на:

Пневматические – такие лифты можно приобрести. Но устанавливать их вы будете на собственный страх и риск. Подобный тип лифта не разрешен к применению в странах Европы.

Электрические. Первое положительное качество – скорость и крупная подъемная высота. Но во время подбора подобного варианта нужно учитывать, что данный тип лифта просит машинного помещения, где будет находиться силовой аппарат. Стены лифтовой шахты для электрического лифта обязаны быть несущими, что не всегда достижимо. Утрируя, по энергопотреблению работает правило роста в геометрической прогрессии – вы желаете вдвое больше подъемность груза – готовьтесь расходовать в 4 раза больше электрической энергии. Итак, большая скорость, подъемная высота до 60 метров.

Гидравлические. Главное положительное качество – высокая подъемность груза. Требования к шахте лифта невысокие – необходима одна стена несущего типа. Это позволяет производить гидравлический лифт с наружной стороны строения. Машинное отделение как таковое не потребуется, плюс все оборудование можно расположить на расстоянии в десятки метров. А это еще снижение шума. Общее энергопотребление ниже – в отличии от электрического, гидравлический лифт потребляет электрическую энергию исключительно при подъеме. Минусы – скорость почти наполовину ниже, подъемная высота ограничена цифрой в 22 метра.

Виды кабин

Выбор кабины зависит от высотности дома, количества людей и прочих моментов. Для домов небольшой высотности выбор свободный – можно выбрать кабину разного размера под шахту, которую вы можете обеспечить. Облицовка кабины тоже может быть любая – тут все ограничено фантазией заказчика.

Лифтовые двери

Если лифтовая шахта широкая, в большинстве случаев монтируются откатные двери. Для нешироких шахт применяют распахивающиеся, которые открываются ручным способом. Благодаря особенной конструкции двустворчатые двери можно выбрать с подобным же собственным видом, как и внутренние. Таким образомможно сделать интерьер в помещении обдуманным до мелочи.

Безопасность

Гидравлический лифт в случае аварии системы давления или сбоях энергопитания своими силами медленно опускает кабину на цокольный этаж. Для электрических лифтов применяются испытанные временем стопорные механизмы, благодаря чему условие к шахте лифта – все несущие стенки. Но при любых обстоятельствах лифты стоит оснащать системами бесперебойного электрического питания для сведения малоприятных обстоятельств до минимума.