Как выбрать детскую обувь

Хорошо подобранная обувь для ребенка — основа его здоровых ног. Прочитайте, когда покупать первые туфли для малыша и как выбрать правильные. А если вас интересует детская обувь с уценкой, переходите на сайт detki-neposedki.com.ua.

Покупайте обувь только на первых шагах.

Пока ваш малыш не начнет ходить, не привязывайте его маленькие ножки к жесткой подошве. Это может помешать его нормальному развитию — малыш не сможет познакомиться с окружающей средой и землей своими ногами. Но как только он начинает делать первые шаги, убедитесь, что он всегда движется по твердой поверхности в удобной обуви с достаточной амортизацией. Ходить босиком для него отлично, но только по песку или траве — тогда стопа работает в трех измерениях, а колени и суставы не подвержены ударам.

Мы знаем, что наследование обуви от старших братьев и сестер экономит родителям немного денег, но, к сожалению, это может плохо сказаться на ногах младшего ребенка. Каждый ребенок ходит по-разному, и его обувь формируется определенным образом. Обувь, надеваемая после ребенка с дефектом ноги, может вызвать такой же дефект у другого ребенка.

Перед тем, как пойти в магазин, измерьте ноги ребенка.

Не покупай детские сапоги. В домашних условиях измерьте длину и ширину ножек малыша, затем добавьте 5-10 миллиметров. Такой заповедник позволит стопе двигаться естественно во время ходьбы. Всегда ходите по магазинам вместе — ваш ребенок должен надеть туфли и пройтись в них несколько шагов по магазину, чтобы убедиться, что они ему подходят. Не забудьте выяснить, нужна ли Вашему ребенку индивидуальная ортопедия. Вы можете проверить это, ответив на наши тестовые вопросы.

Обратите внимание на наиболее важные части обуви

Детская обувь должна иметь жесткий каблук, достигающий чуть выше лодыжки. Это обеспечит хорошую устойчивость пятки и поможет правильно расположить пятку. Кроме того, обратите большое внимание на подошву. Он должен быть мягким до такой степени, что его можно свободно сгибать тремя пальцами. Не забывайте также держать носы достаточно широкими — иначе пальцы малыша будут сжиматься обувью. Более того, посмотри на пряжки. Репы или шнурки должны хорошо вытягивать материал на метатарзале и далеко открываться в сторону пальцев ног. Если они слишком жесткие, они не позволят твоей ноге сгибаться вверх. Последний момент — это материал: он должен быть воздухопроницаемым, из-за склонности детских ног потеть.

Лучше всего измерять ноги малышей каждые несколько недель, а детей от 3 до 6 лет — раз в 3 месяца. Контроль размеров чрезвычайно важен, так как ношение слишком маленькой обуви может привести к дефектам осанки и перегрузке суставов.

Маленькие ножки также должны время от времени осматриваться специалистом — ортопедом-подологом. Комплексное обследование выявит любые отклонения в развитии вашего ребенка.