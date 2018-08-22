Как выбрать дешевые авиабилеты

Приобретая дешевые билеты на самолет, странствовать можно не 1-2 раза в течении года, а намного чаще. Стоимость билета на самолет зависит от дня недели, сезона, количества дней до вылета и многого прочего, о чем желательно знать в начале бронирования. Прочтите советы по приобретению дешевых билетов на самолет и начните экономить на перелетах. Если вас интересуют дешевые авиабилеты онлайн переходите на сайт e-bilet.com.ua.

Приобретайте билеты на самолет ночью или с самого утра до начала трудового дня. Стоимости на билеты в данное время ниже, а подбор больше.

Подбирайте эластичные даты. Смотрите все варианты перелетов на ближние числа (± 3 дня). Ищите рентабельные даты через календарь невысоких цен.

Прекрасная стоимость на билеты на самолет бывает за 2 месяца (50-60 дней) до отправления рейса. Приобретать билеты на летние направления выгодно в декабре. Чем меньше свободных пространств в самолете — тем выше их цена.

Подпишитесь на рассылки авиакомпаний и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях. Постоянные распродажи проходят с февраля по март и с октября по ноябрь.

Приобретайте билеты на самолет с вылетом/прилетом внутри недели. Очень доступные билеты продают на вторник, среду и четверг, а очень дорогие — на выходные и праздничные дни. Постарайтесь провести ночь с субботы на воскресенье в подобранном пункте назначения.

Билеты на самолет с вылетом ночью или вечером стоят намного дешевле, чем утром или днем. В данном варианте нужно предусматривать лишние траты на такси (иные виды транспорта могут быть не доступны).

Летайте в межсезонье. Межсезонье совсем не нужно значит пасмурную погоду, просто в данное время путешествует меньше людей, а это означает, стоимость уменьшаеться не только на билеты на самолет, но и на отели.

Приобретайте билеты на самолет сразу туда и обратно (RT–Round Trip). Билет в одну сторону (OW–One Way) может стоить очень дорого, чем с возвратом.

Ищите Пылающие билеты на самолет на чартеры. Нераспроданные места на чартеры возникают за пару дней до вылета. Направления перелетов — курорты и востребованные города, в которые реализовываются туристические поездки.

Летайте с пересадками. Полет одной компанией с удобной пересадкой может сэкономить значительную сумму. Необходимо внимание обращать на определенный период времени между стыковочными рейсами и общую продолжительность перелета.

Летайте лоукостерами. Не дорогие компании (лоукостеры, дискаунтеры) всегда рекомендуют очень небольшие стоимости на авиарейсы. Цена билета будет в особенности выгодна, если не приплачивать за вспомогательные услуги: багаж, питание, регистрацию… Из России в настоящий момент летает две низкобюджетные компании Победа и wizzair. В любой стране имеются собственные лоукостеры.

В поисках билетов на самолет пользуйтесь поисковыми машинами. Метапоисковики находят сразу все варианты перелетов по заданному направлению и вам остается лишь подбирать. Одним из очень комфортных поисковиков билетов на самолет считается aviasales, он сравнивает цены более 700 авиакомпаний, агентств и систем бронирования. Для примера авиасейлс демонстрирует карту невысоких цен, а при помощи его мобильного приложения легко приобрести билет прямо с телефона. Заполните в форме поиска город вылета и прилета, подберите даты и метапоисковик вам покажет все перелеты с расценками. Очень удобно и быстро, пробуйте именно сейчас!