Как выбрать чехлы для iPhone 7

В 2016 году Apple порадовала клиентов ещё одним цветовым вариантом славной линейки айфонов – лаковым «Jet black». Наперекор многим, насторожено настроенным специалистам, модель на самом деле вышла очень потрясающей. Кстати, если вас интересуют чехлы для iPhone 7 переходите на сайт https://angrystore.ru/chehly-dlya-iphone-7/. Если рассматривать каждую «семёрку» отдельно – то они все хороши. Но стоит только взять в руки «onyx» — никакой иной модели больше брать и не хочется – настолько он прекрасно выглядит!Но, как оказалось, великолепная поверхность с глянцевым эффектом достаточно быстро вымазывается жировыми отпечатками от рук, покрывается сетью маленьких царапин даже от обычного соприкасания с жёсткими поверхностями. Благодаря этому относиться к ней нужно со специальной бережностью.

Изготовитель уверяет, что поверхность лаковой семёрки не отличается ничем от покрытия собственных собратьев по линейке. Задействован все тот же анодированный алюминий, с той лишь разницей, что в Jet black он подвергался многоступенчатой шлифовке, чем, говоря по существу и заслужил собственный всем известный экстерьер. И дабы на продолжительный период времени сберечь эту красоту, по совету самой же Apple, всё-же лучше применять чехол.

Это даже отмечено на ресурсе компании – прямо под информацией о новом айфоне.Какие же виды чехлов будут намного более уместными для айфон 7. Возможно, изобретательные поставщики атрибутов уже успели выдумать что-нибудь эдакое, – как раз под стать этому шикарному электронному «камню».

Чехлы для чёрного «оникса»

Понятно, что при подборе подходящих чехлов, в первую очередь, необходимо посмотреть предложения от самого изготовителя смартфона. Кто, как не он, знает все про специфики собственного продукта.

Наиболее распространенный вариант – чехлы из тонкой кожи от Apple. Они точно подогнаны под приспособление — данная накладка прочно «сидит» на корпусе и не болтается. Плюс, внутренняя оторочка из мягкой микрофибры, исключает образование любых потёртостей при носке.

Такие кожаные чехлы минимально наращивают размеры айфона. Приятным бонусом идут идеально подогнанные накладные кнопки громкости и включения, сделанные из аналогичного материала (алюминия), что и необычные. На оборотной части чехла есть тиснение в виде фирменного логотипа. Все просто, стильно и удобно.

К подбору доступны семь вариантов цвета – каждый сможет найти то, что ему по вкусу. Цена – 3790 рублей за любую модификацию и 4090 рублей — для плюс-версии.

Но всё таки главная фишка «оникса» — в экстерьере. Благодаря этому как бы просто это не звучало, однако для шикарного лакового айфон 7 прекрасно подойдут примитивные чехлы из светопрозрачного силикона.

Очень идеальный вариант – «SlimJacket» от изготовителя Rock. Он сделан из светопрозрачного термопластичного полиуретана, устойчивого к любым внешним повреждениям. При этом само изделие самое тонкое, и повышает размеры устройства лишь на 0,6 мм.Вокруг окошка камеры есть каёмка-утолщение, которое несколько высится над поверхностью чехла и делает добавочное ребро жёсткости. А это означает, данный участок будет прекрасно защищён при падении.Снизу предусматривается специализированная заглушка, которая ставится в единственный оставшийся порт айфона — lightning. Учтя удвоенные нагрузки (т.к. применяется и для зарядки, и для наушников), откровенно стоит поберечь этот модуль от проникновения пыли, дабы намного дольше увеличить время работы без разных перебоев.

Изделие очень эластичное и пластичное, вам большого труда не составит снять его, дабы вымыть. Любопытно, что благодаря особенному покрытию на чехле не заметны отпечатки пальцев и разводы от воды. Из-за этого ваш девайс всегда станет смотреться опрятным, сохраняя первозданный образ.