Как выбрать чердачную лестницу

Во многих случаях место под кровлей в коттедже негодно для проживания. Однако это совсем не практично, чтобы оно пустовало и оставалось неиспользуемым. Кстати, если вас интересует покупка чердачной лестницы переходите здесь на сайт bud-inteh.com. Ведь внутричердачное пространство очень легко может нести пользу: послужить великолепным местом для хранения приличного количества домашней посуды и инструментов.

Грамотная организация чердачного этажа попросит самых разных строительных решений, одним из них считается обустраивание лестницы на чердак, удобной, надёжной и практичной.

Варианты благоустройства доступа на чердачный этаж

Лестница стационарного типа

Если ни с того ни с сего Вы захотели оснастить чердачный этаж и применять его в качестве жилого помещения, то особенно удобно обустраивание лестницы стационарного типа. При частом применении, прочность и удобная эксплуатация — существенный признак, который берут во внимание, выбирая подобный тип лестницы. Сама конструкция лестницы стационарного типа имеет тяжелые размеры, и благодаря этому занимает очень много места, подобного ценного в приватном доме.

Приставная лестница

Пространство чердака, когда оно применяется для хранения, как правило не теплоизолируется, благодаря этому оно обязано быть изолировано от всей площади жилья дома. В подобном случае для доступа на чердачный этаж выполняют специализированный люк, который открывается только если понадобится. Его оборудуют складывающейся или приставной лестницей.

В приставных чердачных лестницах не имеется хорошего крепления к отверстию люка, благодаря этому они недостаточно соответствуют требованиям безопасности. Минус также в том, что для их хранения необходимо добавочное место, переноска и установка просят приложения сил. Все такие критерии накладуют ограничения на применение чердачного этажа. Благодаря этому приставные лестницы используют в основном для непостоянного применения.

Складывающаяся лестница

Складывающиеся лестницы на чердак имеют разного рода конструкции и крепятся конкретно к люку. В готовом виде они не занимают места в помещении, так как вся система подымается вместе с люком и скрывается в чердачном пространстве. Надежность складывающихся мансардных лестниц зависит от конструкций крепежа и механизма, обеспечивающего складывающуюся функцию. Этот тип лестниц самый комфортный, практичный и эргономичный.

Виды лестниц с люком

Лестницы с люком пользуются большим спросом сегодня на рынке, благодаря этому Вы повстречаете большое разнообразие их разновидностей и размеров. По каким важным параметрам подбирают лестницу?

По материалу изготовления есть несколько видов конструкции: древесные и железные.

Тоже довольно часто встречается комбинирование данных материалов, в которых марш лестницы может быть сделан из дерева, что уменьшает вес конструкции, а крепления и раздвигающиеся механизмы сделаны из металла, который, со своей стороны, обеспечивает при этом жесткость и надёжность.

Подбирая материал для устанавливаемой лестницы, нужно просчитывать интенсивность её работы. Для постоянного применения советуем подобрать модель, созданную полноценно из металла из-за большей долговечности.

На древесной конструкции хотя и быстрее возникнут следы износа, но при условиях редкого применения она демонстрирует великолепные рабочие качества.

Отличают ручной и автоматизированный механизм раскладывания лестницы. Для ручного механизма в большинстве случаев применяется специализированный шест, который открывает замок, удерживающий люк. Автоматизированный механизм приводится в движение электроприводом, что намного повышает стоимость конструкции.

В сложенном состоянии лестница для чердака с люком места занимает очень мало и очень удобна.

Есть несколько вариантов раскладывания лестницы, основными из них считаются раздвигающийся, раскладывающийся и телескопический.