как выбрать адвоката по дтп

В жизни большинства людей приходит период, когда они становятся хозяевами личного автомобиля. Это удобное транспортное средство, а для кого-то средство заработка или способ самовыражения. Впрочем это удобство соединено с риском. Кстати, если вам нужна помощь адвоката при дтп, переходите на сайт ilp.com.ua.

Что сделать, если попали в ДТП? Этому учат в автомобильной школе, объясняют страховщики. Но, все таки не каждый знает о потенциальных юридических последствиях. Данная статья призвана помочь разобраться в роли адвоката по дорожно-транспортным событиям и может быть поможет сделать меньше ваши проблемы в перспективе.

Рекомендации, которые делают меньше риск попадания в ДТП:

не забудьте смотреть за исправностью и комплектностью вашего автомобиля (актуальная замена по сезону резины, колодок, тормозных дисков, стоек, диагностика рулевого управления, ходовой и т.д.);

при движении зрительно проводите анализ траекторий движения всего, что двигается вдоль проезжей части. Постарайтесь смотреть за всем вокруг при помощи концентрации внимания и зеркал авто (передвижение пешеходов, движение ТС, зверей);

до совершения какого-нибудь маневра (перестроения из полосы на полосу, разворота, поворота, движения в пешеходной зоне, при сдаче задним ходом, аварийной остановке) не забудьте о предварительном обозначении ваших действий при помощи указателей поворотов, сигнала аварийной остановки;

анализируйте качество дорожные покрытия (на предмет ям, неровностей, просадки дорожные покрытия, наличии льда, снега, почв, разлитых смазочных материалов, промышленных отходов, мусора, которые со своей стороны приводят к неконтролируемым действиям автотранспортного средства);

берите во внимание возможность возникновения препятствия на пути;

просчитывайте неопасную скорость;

при ограниченной видимости (снег, дождь, туман, ослепления, сумерки, заболевания глаз, сонливость) уменьшайте скорость, аж до скорости при которой почувствуете полную уверенность для реагирования практически в любое время.

Если менеджеры ГИБДД просят пройти медицинское освидетельствование?

Адвокаты и юристы рекомендуют держаться любезности в правилах поведения с работниками ГИБДД при оформлении ДТП или остановке с целью проверки законности права управления средством транспорта.

Разумеется можно позвонить адвокату, который проконсультирует вас устно или выедет на место.

Ни за что, если у вас есть уверенность, что не употребляли спиртные напитки, психотропные средства или медицинские лекарства, и еще вы уверены, что в вашем выдохе наличие алкогольных паров менее 0,2 промилле, не нужно отказываться от прохождения медицинского наркологического освидетельствования.

При отказе от прохождения освидетельствования, вы автоматично подпадаете под ответственность в согласии со ст. 130 КУоАП Украины, предусматривающей лишение права управления наземным средством транспорта сроком от 1 (одного) до 3 (трех) лет.

В чем сложность по установке истины виновности в ДТП:

ДТП в 99% не может быть запланированным, в отличии от кражи, грабежа, разбойного нападения либо даже от заказного убийства.

ДТП во времени продолжается секунды, даже доли секунды, и не может быть заблаговременно прогнозируемой.

Учтя криминальный характер ДТП необходимо заметить, что осмотр места дорожно-транспортного события следственной группой и качество разработанной план-схемы ДТП (куда входит проведение замеров каждого метра, даже сантиметра) имеют важное значение при будущем уголовном производстве. Тем более это оказывает влияние на последующее проведение судебных авто-технических экспертиз и установки степени виновности участников ДТП. Ведь тут следует учесть длину тормозного пути, техническое состояние автотранспортного средства, возникновение препятствия на пути, условия погоды, состояние покрытия дороги и видимость.