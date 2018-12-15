Как выбирать спецтехнику

Современное автомобилестроение предоставляет богатый выбор специальной техники для выполнения очень широкого круга задач: строительных, дорожных работ, горной добычи, оснащения пожарной безопасности и т. д. Кстати, если вас интересует аренда строительной техники, звоните по телефону +38(050)490-87-19. В то же время среди этого многообразия очень тяжело подобрать самое подходящее оборудование, тем более если будущий хозяин лишь начинает собственные действия в этих регионах.

Чтобы выбор специальной техники был полностью оправдан, нужно учесть следующие невидимые, но важные факторы.

Изготовитель. Прежде чем, подобрать специальную технику, нужно подробно узнать про качество продукции определенного изготовителя. На этот момент в большинстве случаев считают, что наиболее надежная специальная техника выпускается компаниями из Соединённых Штатов, Германии, Англии и Японии, в особенности, корпорациями Caterpillar, Hitachi, Liebher и т. д.

Французское, итальянское, корейское оборудование более дешевое, однако имеет меньший ресурс. Наиболее доступной является специальная техника из России и Китая, благодаря тому, что на рынке широко продемонстрированы запасные части для нее, а еще тратится намного меньше средств на перегон до мест продажи и применения.

Назначение. Параметры специальной техники должны полностью подходить той задаче, которую она должна выполнять. К примеру, для строительных работ необходимы экскаваторы, бетоньерки, краны для подъемных работ и т. д. Организация обустройства города предполагает применение катков, автоподъемников, машин для уборки улиц и прочих. Если функциональность и параметры специальной техники не будут в достаточной мере подходить типу работ, это за собой повлечет неэффективность процесса работы и может привести к потере оборудования.

Рабочие сроки. Если специальная техника нужна на маленький срок или проведение разовых работ, то прекрасный вариант воспользоваться услугами ее аренды, которые представляют подходящие компании. Можно еще приобрести б/у оборудование или недорогую технику от неизвестных изготовителей. Фирмам, деятельность которых состоит в выполнении каких-нибудь работ, разумно приобрести свой парк специальных машин, выпускаемых надежными поставщиками.

Мобильность техники. Большинство разновидностей работ предполагают передвижение в границах города или на большие расстояния. Для данной цели лучше воспользоваться самоходными образцами специальной техники. Подобным образом вам не нужно будет расходовать деньги, обращаясь к транспортным компаниям для транспортировки неподвижной техники в иное место выполнения работ. Также, новые самоходные спецмашины могут перемещаться в условиях бездорожья или повреждённого полотна дороги, что очень важно у нас в государстве.

Доступность обслуживания. Специальная техника нуждается в периодическом ремонте, замене некоторых деталей, смазочного масла и т. д. При этом машины от популярных и неизвестных изготовителей существенно отличаются легкостью обслуживания, доступностью запасных частей. Естественно, чтобы специальная техника не простаивала долгое время в ожидании доставок зарубежных деталей, нужно соотносить подбор специальной техники с наличием соответствующего обслуживания.

Эксплуатационные условия. Требования к специальной технике прописаны в ее техпаспорте. Нужно, чтобы условия среды, где применяется такое оборудование (температура окружающей среды, запыленность, влажность и т. д.), соответствовали возможным нагрузкам. В другом случае это может повернуться поломками специальной техники и лишними тратами на ремонт или замену ее отдельных узлом или всей машины в общем.