Как выбирать индивидуальные экскурсии

Персональный подход при организации туристических программ имеет очень много положительных качеств. Чтобы экскурсия прошла идеально требуется богатый опыт и внимательность со стороны организатора. Кстати, если вас интересуют индивидуальные экскурсии из Парижа в Брюгге, переходите на сайт experts-tourister.ru.

В основном, индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу намечаются заблаговременно. На шаге подготовки заказчик высказывает собственные желания: устанавливается с датой, временем и туристическими объектами. Менеджер туристической компании рассказывает про то, что интересного можно взглянуть и предлагает варианты маршрутов. Экскурсии могут быть как традиционными, с посещением достаточно важных интересных мест, так и необычными, с посещением не очень туристических, но не менее красивых мест, с развлекательной программой, с посещением мероприятий связанных со спортом и т.д.

Для самого большого комфорта индивидуальные путешественники передвигаются на персональном транспорте. Все зависит от количества людей дается легковой автомобиль бизнес или элит-класса, или современный минивэн. Туристическая фирма Невские просторы применяет машины Mercedes (E-class, S-class, Viano).

Одно из важных преимуществ индивидуальной экскурсии — Вам не понадобится «вливаться» в большую группу отдыхающих, приспасабливаться под остальных участников группы и жестко держаться графика экскурсии. Вы сумеете спокойно наслаждаться прогулкой в собственном темпе, не спеша сфотографироваться и действительно ощутить места, которые посетите. Вас сопровождать будет личный высококвалифицированный гид, он с радостью даст ответ на вопросы и расскажет много интересных подробностей, которые в групповых традиционных экскурсиях, в основном, не упоминаются. Гид также даст возможность определиться в городе: подскажет отличный ресторан, магазин или развлекательное мероприятие.

Дополнительным признанным положительным качеством является проход в музеи вне очереди. Как известно, в разгар туристического сезона, у входов во замки, музеи или парки собираются большие толпы отдыхающих. Но индивидуальные путешественники получают прекрасную возможность посетить интересные места вне очереди. Вход выполняется по заблаговременно купленным ваучерам. Такую заботу туристическая фирма на себя берет, чтобы не потерять путешественникам время и нервы.

Ход экскурсии контролирует личный менеджер, если у отдыхающих возникнут спонтанные вопросы организационного плана или просьбы, то он с радостью поможет их решить. Если захочет клиент менеджер даст афишу городских мероприятий, поможет зарезервировать столик в ресторане или приобрести билеты в театр.