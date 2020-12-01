Как уберечься от покупки плохой квартиры? Легко!.

Происходит так, купил человек понравившуюся ему квартиру, а через определенный промежуток времени за голову хватается: «Где мои глаза раньше были?». Дело как раз в том, что не на то смотрели, не то слушали, а напрасно. Люди бывалые разделяются собственным опытом.

Лучше поучиться на чужих ошибках. И так, на что смотрим, перед тем как приобретаем? На общее состояние дома. Если Вы приметили, что внешние стены дома имеют много светлых либо, наоборот, более тёмных пятен, значит дом зимней постройки, или материалы использовались плохие. А если вы не знаете как проверить квартиру перед покупкой, переходите на сайт https://www.klerk.ru/materials/2020-11-26/proverka-kvartiry-pered-pokupkoy/

Чем это грозит? Грибком на Ваших стенах. Трещины на здании? Не нужно верить, что это нестрашно! Не очень приятно жить в доме и не знать, когда он начнёт валиться. Если жилая площадь угловая, стоит обратить внимание, на какую сторону «смотрят» стены. Разумеется, кому-то нужно жить и в тех, которые на север смотрят. Но почему только вам? Узнать, тепло ли Вам будет житься в этом доме, очень легко. Старожилы, которые не заинтересованы в продаже, скажут Вам правду.

У подъезда на скамеечке всегда найдёте парочку старушек, которые поделятся с Вами и по поводу тепла, и работы лифта, и как мусор вывозится. A если хозяева Вам поговаривают, что в доме тепло, а сами Вас встречают в телогрейке и в валенках-не верьте и поворачивайтесь от этой «тёплой» квартиры, или сами заранее готовьте носки из шерсти толще и свитера теплее. Если владельцу нечего прятать, то он впустит Вас в дом и Днём, и вечером. Если же Днём он всегда занят (и даже в выходные дни), значит что — то таит.

Знайте, что Днём легче заметить минусы. Попытайтесь побывать в квартире в разное время суток и, желательней, ещё с кем-либо из собственной родни, так надёжнее заметить разные детали (и не только плохие). Бывает, что хозяева хотят, чтобы жилая площадь выполнила лучшее впечатление, и делают в ней ремонт «эконом-класса». Однако если Вы приметили побеленный только потолок в квартире на последнем этаже, не вызывает ли это у Вас предположение? А вот на нижних этажах не обойдите Вашим вниманием плинтуса.

Если жилая площадь сырая, это может быть от плохой изоляции от подвального помещения, или трубы для водопровода достаточно близко размещены. Отсюда и грибок, и черные плинтусы. Не нужно стесняться поднять ковры и посмотреть что там, под ними. И вообще, забудьте о Вашей стеснительности, когда подбираете жильё. Как можно больше любопытства и инициативы выявите при осмотре, чтобы потом не охать, где же Ваши глаза раньше были.