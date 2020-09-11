Как стало просто покупать билеты на автобус

Дешевле покупать билеты на автобус в приложении. Это дешевле и намного удобнее, купить билет можно, посмотрев в Приложении расписание автобусов Гомель Чернигов, нажать пару кнопок, оплатить и идти на посадочную площадку.

Почему это дешевле в приложении?

Покупка и использование билета на автобус Жлобин Одесса в приложении перевозчика происходит быстро и легко. Это быстрее и удобнее, чем покупать в кассе вокзала или в автобусе. Вам не нужно ждать, пока водитель оформит ваш билет и обработает ваш платеж. Не нужно беспокоиться о смене — платите безопасно и надежно с помощью своей карты, PayPal, Apple Pay или Android Play (только поддерживаемые устройства).

Вы можете купить свой мобильный билет заранее, и вам не нужно будет активировать его до тех пор, пока вам не понадобится отправиться в путь. Использование мобильных билетов помогает ускорить время, необходимое для посадки в автобус, а это означает, что наши услуги меньше задерживаются на оживленных автобусных остановках, когда люди стоят в очереди, чтобы купить билет.

Мы надеемся, что, предлагая мобильные билеты по сниженной цене, больше людей захотят ими воспользоваться. Вы всегда можете купить билет в автобусе, но чем больше людей решат воспользоваться мобильным билетом, тем меньше времени потребуется, чтобы попасть на борт и тем быстрее вы сможете отправиться в путь.