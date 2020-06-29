Как снять видеоролик с животными

Как снять видеоролик с участием животного, если милое и прелестное создание совсем не желает прочесть сценарий и ознакомиться с техникой актерского мастерства по Станиславскому? Изобилие роликов с котиками, собачками, обезьянками и другими зверями, подтверждает, что с животным все же можно работать на съемочной площадке. В данной публикации мы расскажем несколько хитростей, которые применили профессионалы продакшн-студий, чтобы снять на камеру капризного артиста ровно так, как было задумано. Кстати, если вы хотите посмотреть много интересного видео, смотрите подробности от UkrVideo.

Первым делом хочется вспомнить часто рассматриваемую историю о съемках рекламы с участием оленя Гоши. Некоторой торговой марке вздумалось снять видео, в котором фигурирует сани с упряжкой оленей. Массовость было решено создать одним оленем. Подобрали прекрасного и харизматичного Гошу, проживающего в местном зоопарке. Гоша оказался очень стыдливым и на съемочной площадке крушил все, что попадалось ему под копыта. Было решено накачать животное снотворным, а потом привязать к нему тугие канаты. На площадку для съемок была приглашена зоотехник Марина, так как к ней Гоша относился прекрасно. В конце концов, с трудом, но Гошу получилось снять. Потом с помощью ПО капризную звезду рас клонировали.

По сюжету иного рекламного ролика ежик должен был обнюхать яблочко. Колючего зверя достали из живого уголка. А вот, чтобы выполнить из ребенка артиста понадобилось много раз советоваться с профессионалом. Во-первых, чтобы еж не сворачивался, на него дули феном, второе, чтобы зверек картинно обнюхал яблоко, фрукт натирали мясом (это благодаря тому, что в реальности ежики не очень сильно интересуются яблоками, как нам кажется).

Кузя – привлекательный и обаятельный кот, который снялся во многих маркетинговых роликов о кошачьем корме. Котик отличается тонким вкусом, и ничего не считая дорогой колбасы не ест. Дабы побудить Кузьму похрустеть малоприятным ему кормом, служащие съемочной площадки натирали корм колбасой или подкладывали любимую пищу Кузи на дно банки.

Иногда понадобится снимать сотни кадров с различных ракурсов, чтобы вышел тот самый, оригинальный снимок, на котором животное делает собственно то, что задумано по сценарию. Естественно, графические дизайнеры и аниматоры могут делать чудеса, дорисовывая определенные моменты, но без присутствия основного героя такие превращения обречены на неестественность.