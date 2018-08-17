Как самостоятельно подключить стиральную машину к канализации и водопроводу?

Итак, поздравляем! Вы стали обладателем машины стиральной «автомат». Безусловно, вещь в обиходе нужная и весьма полезная.

Классно экономит время и усилия ваше и вашей муж и жена. Загрузил нечистое белье, отмерил необходимое кол-во средств для мытья, выставил необходимую программу стирки – и можешь заниматься другой работой.

Машина все выполнит сама, а по завершении стирки вежливо известит вас об окончании работы мелодичным звуковым сигналом.

Если вы купили стиралку, а на улице температура от 0 градусов и ниже, то перед непосредственным подключением и работой техники необходимо ее выдержать приблизительно сутки в теплом помещении и при температуре 20 градусов.

По прошествии этого времени вы можете подумать, где будет размещена ваша покупка и сделать все работы по подготовке, необходимые для подсоединения и удобной эксплуатации машины.

Подбор места для стиралки

Во время выбора места для стиралки, в первую очередь, необходимо руководствоваться соображениями удобства при ее использовании. Другими словами, место доступа к барабану загрузки белья должно быть свободным и очень широким. Стиралка не должна создавать препятствия для вашего движения в том помещении, где вы ее установите.

Следующим требованием считается надёжность основания, на котором будет размещена стиралка. Пол должен быть довольно твёрдым, ровным и прочным. Наиболее оптимально для установки подходит пол из бетона или пол, отделанный при помощи плитки.

На пол из дерева также может быть установка машины для стирки. Только вот, половая доска при этом должна быть довольно толстой и жёсткой, толщиной не меньше 35 – 40 мм.

Третьим требованием подбора места для техники считается близость систем провода воды и канализации. В оптимальном варианте это 1 – 1,2 метра от панели находящейся сзади машины для стирки.

Под расположение машины для стирки фактически идеально по всем указанным показателям подходит комната с ванной.

Если например вы захотели установить собственную стиралку там, то нужно учитывать еще пару важных моментов. В большинстве случаев, стиралка ставится конкретно за ванной на расстоянии 10 – 15 см от ее края и 10 – 12 см от панели находящейся сзади машины до стенки.

Если есть наличие кабины для душа и необходимой площади комнаты с ванной стиралку стоит установить на расстоянии 20 – 40 см от кабины.

Если подобная возможность есть, то стиралку можно разместить и в районе рукомойника. Снова же, дистанция между ними обязана быть не меньше 30 – 40 см.

Наконец, место для стиралки подобрано. Сейчас перейдем конкретно к установке и подключению вашей техники для эксплуатирования.

Подготовительные работы к монтажу собственными руками

Распаковываем стиралку, достаем ее из коробки и освобождаем от всего материала для упаковки.

Потом, открываем крышку загрузочного барабана и достаем техдокументацию и детали машины. Закрываем плотно, до щелчка, крышку. Все, что вы достали из барабана далеко не нужно откладывать. Паспорт технического средства и детали нам еще пригодятся.

Прежде чем переставить машину в место ее работы, необходимо выкрутить транспортировочные болты. Они размещены сзади машины для стирки и предназначаются для жёсткой фиксации барабана при перевозке и хранении техники.

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Для убирания данных болтов вам потребуется гаечный рожковый (или накидной) ключ 12 или 13 мм. После убирания транспортировочных болтов вставьте заглушки из пластика на место их размещения. Заглушки хранятся в пакете из полиэтилена, который вы достали из барабана машины для стирки.

Потом стиралка вставляется в подобранном вами месте.

Подключение к водомерному узлу

Перед конкретно установкой шланга водоподачи , в трубе для водопровода обязан быть отдельно поставлен специализированный кран для подобного подсоединения. Зовется он вентиль для подсоединения машины для стирки.

Его основная особенность состоит в размере крепёжного соединения в виде резьбы под шланг водоподачи. Размер составляет ? дюйма или 20 мм, в то время как диаметр резьбы под водомерный узел – ? дюйма (приблизительно 15 мм).

Очень простым и дешевым решением для подсоединения машины к водомерному узлу считается установка трехпроходного вентиля для подсоединения машины для стирки.

Вентиль недорого стоит, реализуется в любом строительном магазине с отделом сантехники и не просит переустройства системы водопровода. Монтируется в место соединения шланга подачи холодной воды в рукомойник и выхода холодной воды провода воды.

Порядок установки трехпроходного вентиля:

перекрываем подачу холодной воды в рукомойник;

отделяем шланг подачи холодной воды от провода воды;

на соединение с резьбой провода воды по ходу часовой стрелки (на следующий день.е. вправо) накручивается уплотнитель (фум, лён);

накручиваем трехпроходной вентиль на соединение с резьбой провода воды до конца;

на противоположный конец вентиля накручиваем шланг подачи холодной воды рукомойника;

плавно открываем подачу холодной воды в водомерный узел и проверяем соединения на предмет протечки.

При правильной установке вентиля протечка воды исключена. Точно аналогичным способом трехпроходной вентиль может быть подключен к мойке кухни или унитазу.

Накручиваем один конец шланга водоподачи на соединение с резьбой панели находящейся сзади машины для стирки, а второй конец на соединение с резьбой трехпроходного вентиля.

Важным плюсом этого установочного способа считается то, что он подойдет под любой вид провода воды: стальной, металлопластовый или полипропиленовый. Также, данный способ идеален, если трубы провода воды спрятаны в стене.

Из труб из стали

Для выполнения водоподачи в стиралку нужен монтаж простого вентиля для подсоединения машины для стирки. Дабы сделать подобный монтаж лучше всего сделать врезку в водомерный узел.

Порядок производства врезки:

перекрываем подачу холодной воды;

сверлим в стенке трубы провода воды отверстие 10,5 мм в диаметре ;

сделаем монтаж на трубу специализированного хомута с фланцем и резьбовым выходом. Фланец должен в первую очередь попасть в отверстие, сделанное Вами в трубе;

на соединение с резьбой хомута по часовой стрелке (вправо) плотно наматываем уплотнитель. Уплотнитель – лён или фум;

накручиваем вентиль на соединение с резьбой хомута до конца;

плавно открываем подачу холодной воды в водомерный узел и проверяем соединения на предмет протечки;

накручиваем один конец шланга водоподачи на соединение с резьбой панели находящейся сзади машины для стирки, а второй конец на соединение с резьбой вентиля.

Из полипропиленовых и труб из металлопластика

Монтаж вентиля для подсоединения машины для стирки возможно сделать описанным выше способом, другими словами путем врезки в водомерный узел. Положительным качеством в данном способе считается условная простота и небольшое наличие инструментов и оборудования.

Следующий способ более эстетичный с точки зрения красоты, но требует наличия особенного оборудования (инверторный аппарат для труб полипропиленовых, механичные или гидроножницы для нарезания труб) и способностей обращения с ним.

Сущность данного монтажного способа вентиля для стиралки состоит в том, что он требует вырезать часть трубы и на это место ставится тройник.

К выходу тройника устанавливается соединитель (муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой), а уже потом на муфту ставится сам вентиль. К вентилю подсоединяется стиралка.

В водомерный узел из металлопластовых труб также ставится тройник с одним резьбовым выходом и 2-мя фитингами для металлопластовых труб. На резьбовой выход устанавливается конкретно сам вентиль.

Подключение к системе канализации