Как правильно выбрать хорошую автошколу

На данный момент кол-во автошкол регулярно возрастает. Если вас интересует автошкола м щелковская, переходите на сайт avto-mexanika.ru. Среди них есть заведения, в которых дают фундаментальные знания, а обучающие удачно осваивают способности вождения. Но встречаются и подобные фирмы, где вся деятельность начальников сводится к изъятию денег у доверчивого населения. В результате человек остается без кругленькой суммы, тратит напрасно свое время, но ни знаний, ни способностей не приобретает. Вот и становится перед будущими шоферами непростой вопрос, как подобрать автомобильную школу правильно, дабы получить не только удостоверение, но и основательные способности. Решить эту задачу можно по разному.

Маркетинговое исследование

Как и при любой покупке дорогого товара, в начале необходимо провести исследование рынка рынка услуг. Сегодня сделать это намного проще благодаря глобальной паутине. На стилистических интернет-страничках можно ознакомиться с информацией, касающейся времени обучения, стоимости курса, количеством занятий и т. д. Со всей внимательностью нужно читать отзывы людей, которые уже закончили обучение в этой автомобильной школе и получили права.

Благодаря сайту также можно найти телефоны каждого заведения и получить конкретно из первых уст интерисующую информацию.

Только лучше отыскать необходимую школу через друзей или друзей, которые уже управляют ТС. Они без прикрас расскажут обо всех позитивных и негативных сторонах обучения в той автомобильной школе, где получали знания.

ЧЕМУ УЧАТ В Автомобильной школе

Большинство автошкол рекомендуют ориентировочно одинаковую программу обучения. Они получили необходимые лицензии и согласовали процесс обучения с государственным органом. По этому и правовая база также примерно одинаковая. Весь курс состоит в большинстве случаев из 4 направленностей:

теоретическая подготовка;

обучение вождению на тренажере;

отработка способностей езды на автодроме;

закрепление способностей управлять автомобилем в городе.

Не обращая внимания на сходство в программе, каждая автомобильная школа имеет собственные положительные качества или минусы. В связи с этим необходимо чуть-чуть глубже ознакомиться с невидимыми моментами обучения, чтобы не ошибиться во время выбора автошколы.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ Подготовка

Главная цель теоретической подготовки в автомобильной школе — изучение правил дорожного движения и ознакомление с устройством автомобиля. Так как экзамен в ГИБДД учитывает проверку знаний правил, то основной акцент при обучении выполняется на данный предмет.

Теоретическая подготовка очень часто проходит в группах до 30 человек. При подобном обучении нужно в конкретное время посетить учебный центр с целью прослушивания лекции. В течение 1,5-2,5 месяцев вся группа будет готова к сдаче внутреннего экзамена.