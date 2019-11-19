Как правильно выбрать толстовку

Как подобрать толстовку, этот хороший, модный и комфортабельный предмет гардероба, который есть фактически у каждого? А если вы хотите купить толстовку спб, переходите на сайт . Она хорошо подходит для мужчин и женщин. Востребовательность данного вида одежды не удивительна, ведь можно взять толстовку с собой в спортивный зал, одеть на прогулку или работу, просто носить ежедневно. Подбирать данную многофункциональную одежду можно по самым разнообразным признакам, в зависимости от желаний и свойств применения.

Если Вы думаете о том, как подобрать толстовку мужскую или женскую для носки каждый день, внимание свое обратите на многофункциональные расцветки. Белый, черный или серый будут замечательно смотреться на Вас в любом образе

Как подобрать толстовку, следуя трендам

Не обращая внимания на то, что толстовки первым делом просты и удобны, собственные корректировки в их формы и расцветки привносит мода. Возникают новые виды, а старые переходят в разряд «классики». Благодаря этому, подбирая толстовку, внимательно посмотрите на ее разновидности:

Свитшоты. Традиционные регланы с вшитыми рукавами. Очень часто восполняются карманами.

Худи. Модели могут присутствовать на молнии и без нее. Они все удобно дополнены капюшонами и вместительными карманами.

С принтами и надписями. Вы можете выбрать любой слоган или рисунок. Какую толстовку приобрести решаете именно вы, и это идеальная возможность сделать обновку на самом деле необычной.

Короткие. Очень часто их подбирают девушки в молодом возрасте, которые хотят показать положительные качества, фигуры не отходя от ежедневного стиля одежды.

С короткими рукавами. Стали направлением не так давно. Пользуются большой популярностью модели с ассиметричной застежкой.

Коротенькая толстовка — это замечательный ежедневный вариант для девушек

В настоящий момент модно делать печатное изображение на толстовке, независимо от ее фасона или цвета. Тут уже ничто не ограничит Вас в подборе изображений или надписей. Такая одежда определенно подчеркнет Вашу оригинальность.

Как подобрать толстовку по назначению

Можно еще решить, какую толстовку удобнее купить, исходя из ее грядущего назначения. Существует несколько советов, которые сделают легче выбор:

Совет № 1. Если Вы запланировали носить толстовку во время зимы, выбор свой нужно остановить на утипленном варианте. А вот на лето можно уже приобретать более легкую модель.

Совет № 2. Чтобы в толстовке можно было комфортно заниматься спортом, отдайте преимущество укороченному, сильно зауженному изделию. Когда на улице холодно можно будет перейти на более свободный покрой, чтобы было хорошим в носке термобелье.

Совет № 3. Если Вы любите продолжительные прогулки или походы, приглядитесь к худи с капюшонами и карманами. Это достаточно удобно для этих случаев. Также тут уже не очень принципиально, как подобрать размер толстовки. Можно взять и чуть больший. Главное — это удобство.

Людям с избыточным весом рекомендуется выбирать сильно зауженные варианты толстовок. И наоборот, тем, кто выделяется худощавостью необходимо рассмотреть изделия с прямым кроем.

Совет № 4. К примеру, Вы часто покидаете помещение по работе или личным делам. Тогда Вам нужно подбирать толстовку на молнии. Ее можно быстро снимать и одевать, в момент, когда нужно.

Совет № 5. Если планируется тусовка, смело надевайте яркий свитшот с принтом. Например, интересная именная толстовка точно Вас не оставит незамеченными на любом мероприятии.