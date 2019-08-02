как правильно выбрать толстовку с капюшоном

Подробно рассмотрим: как подобрать мужскую толстовку от лучших визажистов для наших читателей. Кстати, если вас интересуют толстовки с капюшоном, переходите на сайт koffta.com.

Толстовка сегодня — один из востребованных видов одежды. Она есть в гардеробе у мужчин, представительниц слабого пола, детей, оказывается к месту и на прогулке, и в неформальной обстановке на работе или аудитории. Эта трикотажная кофта — что-то переходное между тонкой блузой и уплотненным свитером. Ее востребовательность и многоцелевое применение породили много вариантов моделей этой одежды.

Прототипы толстовок начинаются из средневековых монашеских одеяний (худи) или русской народной мужской рубахи (толстовка). Немногие знают, однако в популярный обиход ее ввел в начале 20 столетия писатель и граф Лев Толстой. Свободную блузу с меньшим воротником стойкой, небольшой застежкой, объемными рукавами, обеспечивающими свободу движений, граф носил навыпуск, подпоясываясь ремнем или поясом. В подобных блузах он косил траву и фотографировался для прессы. Наряду с учением Толстого становилась востребована и толстовка среди прогрессивной интеллигенции и модных людей помоложе, получив его имя. Во второй половине 20 столетия такие свободные блузы стали шить из плотного полотна трикотажа, чья эластичность позволила гарантировать свободу движений без дополнительного объема рукавов. Удобство толстовок оценили и дамы, это стало многофункциональным видом одежды.

Когда в 70-х из Соединённых Штатов пришла мода на худи — трикотажные кофты с капюшоном, то в странах Европы они были отнесены к уже известному типу одежды и получили тоже наименование толстовок. В эту же группу отнесли и ставший особенно модным сейчас свитшот.

У всех таких видов толстовок собственная история, собственные характерности, однако есть и общие линии, которые дали возможность отнести их к одному классу одежды.

Чтобы понимать, почему и худи, и свитшот, и традиционную толстовку относят к одному классу, легче всего сопоставить их с близкими видами одежды — рубахой, блузой, свитером или джемпером, футболкой.

Тонкая толстовка по степени утепления не превосходит, к примеру, фланелевую рубаху. Также как рубаха и блузка, носится толстовка сверху нательного белья или максимум сверху тонкой футболки. Выделяются же они по следующим признакам.