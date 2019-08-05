как правильно выбрать толщиномер лакокрасочного покрытия

Заметка про выбор толщиномера лакокрасочного покрытия автомобиля — виды устройств, показатели и тонкости выбора. В конце публикации — видео о сравнении толщиномеров. Кстати, если вас интересует толщиномер лакокрасочного покрытия, переходите на сайт pgpribor.com.

Толщиномер это устройство, благодаря которому можно достаточно легко и быстро определить толщину лакокрасочного покрытия. Большой популярностью толщиномеры пользуются у специалистов, занимающихся приобретением/продажей бывших в употреблении автомобилей. Однако для обычных автомобилистов они будут также полезны во время покупки б/у автомобиля.

При помощи лакокрасочного толщиномера можно получить данные о настоящем состоянии автомобиля во время покупки: выявить коррозийные участки, и еще перекрашенные участки со шпаклевочным слоем.

Особенно толщиномер будет полезным, когда приходится иметь дело с недобросовестными продавцами, пытающимися спрятать информацию о повреждениях кузова и его ремонте после ДТП. Более того, лакокрасочный толщиномер позволяет оценить состояние машины значительно лучше, чем профессиональный специалист, не использующий подобного устройства.

Какие бывают толщиномеры

Перед тем как приступить к выбору толщиномера лакокрасочного покрытия, важно знать, какие они могут быть и какими параметрами обладают. На рынке в наше время предлагается большое количество разнообразных толщиномеров от обычных дешевых (недорогих) до дорогих профессиональных, с большим функционалом.

Условно толщиномеры можно поделить по функционалу, в зависимости от которого есть несколько вариантов толщиномеров:

Магнитные. Очень простые и очень доступные по стоимости устройства, на основе совместной работы магнита и нескольких датчиков. Когда прибор подносится к поверхности металлического кузова, он притягивается магнитом, а специализированные датчики в приборе формируют силу притяжения. Дальше, на основе полученных данных о силе притяжения прибор рассчитывает толщину лакокрасочного покрытия. Конечно, чем меньше будет расстояние между магнитом и металлом, тем сильнее будет сила притяжения. К минусам магнитных толщиномеров можно отнести достаточно значительную погрешность при измерении.

Электромагнитные. Очень дорогие и точные устройства, которые работают по принципу электромагнитной индукции или с датчиками Холла. Толщиномеры данного вида выделяются достаточно большой точностью измерения, но предназначаются исключительно для измерения ЛКП на металлических поверхностях, не содержащих цветных металлов.

Исходя из этого, электромагнитный толщиномер не сможет подойти чтобы провести измерения ЛКП на алюминии, который активно применяется в дорогих марках автомобилей (алюминиевая крышка капота, разные кузовные вставки). Одни из самых популярных модели электро-магнитных толщиномеров: СНY113, ЕТ10Р, ЕТ110.

Вихретоковые. В отличии от электро-магнитных толщиномеров, вихретоковые способны мерить толщину ЛКП на большем количестве материалов. Однако есть у них собственная характерность – самая большая точность измерения ЛКП выходит на элементах кузова с высокой токопроводностью. К примеру, вихретоковый толщиномер способен без неточности определить толщину лакокрасочного покрытия на алюминиевой или медной поверхности.

А вот измерение толщины ЛКП на обыкновенной металлической поверхности даст гораздо более худший результат, с большой погрешностью. Очередным минусом вихретоковых толщиномеров считается их высокая чувствительность к проявлениям влаги, благодаря чему замер нередко кончается «коротким замыканием» электродов во время работы в условиях с высокой влажностью. По мимо этого, они имеют очень большую площадь для работы, с которой тяжело делать обмеры на выгнутой поверхности.

Ультразвуковые. Этот вид толщиномеров можно отнести к наиболее ценным, профессиональным и многофункциональным (или комбинированным) устройствам, дающим возможность делать обмеры ЛКП на любых материалах (детали из металла кузова, бамперы, декоративные пластмассовые вставки и др.). Одни из самых популярных модели многофункциональных толщиномеров: СНY115, ЕТ11Р, ЕТ111