Как правильно выбрать стоматологическую клинику

Выбор зубного доктора и стоматологии — актуальный вопрос и для тех, кто желает просто заниматься предупреждением, и для тех, кому необходима помощь профессионала в решении определенных проблем. Кстати, хорошая клиника есть на сайте https://vitasan.od.ua.

Сравните цены

Все стоматологии разделяют на три сегмента: эконом, бизнес, премиум. В каждом из них есть усредненный прайс на все услуги. К примеру, цена на установку виниров в клиниках бизнес-класса выше средней стоимости на 10—20%. Изучив стоимость услуг в самых разнообразных клиниках, вы можете сразу обнаружить стоматологию с очень высокими ценами.

Возьмём как пример одну из очень востребованных среди пациентов услуг — установку светоотверждаемой пломбы. В экономстоматологии эта процедура стоит в границах 1 500—4 000 рублей, в клиниках бизнес-категории — 4 000—7 000 рублей, премиум-сегмента — от 7000 рублей. Если в стоматологии класса эконом вы сможете увидеть цену 6 500 рублей за подобную услугу, вы подвергаете себя риску переплатить за менее хорошее излечение.

Необходимо понимать: стоимость лечения устанавливается квалификацией доктора, применяемыми методиками и материалами для лечения. Большая цена может быть лишь в тех клиниках, где используют передовые разработки, очень качественные либо неповторимые материалы, располагают штатом докторов большой квалификации. Вот почему необходимо избегать клиник экономсегмента, которые выставляют аналогичные цены, как и стоматологии бизнес-класса: мало того что вы переплатите за услугу, так вам, вероятнее всего, ещё нужно будет лечить зуб по новому.

Взгляните на помещение

Вы прибыли в стоматологию. Первым делом приглядитесь к строению или помещению, которое она занимает. Оно обязано быть чистым, с приличным ремонтом. В середине может не быть художественной мебели, но атмосфера — в первую очередь удобная для пациентов. Остерегайтесь клиник в полуподвалах и подвалах, без окон, без зоны ожидания или с ресепшеном в виде крошечного стола в тесном углу.

Необходимо смотреть и на организацию приёма: неукоснительное соблюдение назначенного времени, чёткое ведение материальной документации, осведомлённость администраторов. Больница, где не знает никто, куда делся доктор из кабинета и когда вернётся, где наличные средства вносятся не в кассу, а в карманы служащих без выдачи чеков, где можно просидеть час, а то и два, едва ли даст вам хорошее излечение.

Если вы выявили хотя бы один из подобных признаков, лучше покинуть такое «врачебное» учреждение и обратиться в иную стоматологию.

С большим вниманием слушайте доктора, поизучайте план лечения

Вот вы уже пришли на приём. Тут важно обращать собственное внимание на процесс диагностики: доктор должен чётко и ясно объяснить вам, как и почему он поставил заключение. Для наглядной демонстрации есть внутриротовые видеокамеры — при их помощи дантист покажет, какие зубы нуждаются в излечении и почему.

После диагностики доктор составляет и согласовывает с вами план лечения. Врач обязан предусмотреть ваши потребности и возможности, также и материальные. Непозволительно навязывание процедур или дорогого материала. Вы можете сразу сказать, что рассчитываете на не очень дорогое излечение, и доктор учтёт ваши желания.

Знать план лечения необходимо и к примеру, если вам предстоит долгое общение с доктором, к примеру, вам необходимо установить имплант или вы намерены лечить несколько зубов. Собственно план лечения считается гарантией того, что в счёте не возникнут процедуры, которых вам не проводили.

Оцените предложенные методики лечения

Итак, вы подобрали дантиста и он разработал план лечения. Сейчас нужно переходить к процессу. Если вы подобрали клинику бизнес-класса или премиум-сегмента, там доктора будут применять последние достижения науки и техники и способы: 3D-сканер, лазер, микроскоп. Это все увеличивает комфорт для пациента, однако что намного важнее — результативность лечения, долговечность и прочность достигнутого результата.

Однако если вы не желаете лечить, к примеру, каналы под микроскопом, из-за того что это дороже, врач обязан предложить вам классический способ. Недопускается отказ в помощи лишь благодаря тому, что вы отдаёте предпочтение традиционным способам и меньшим расходам. Неплохой доктор всегда готов рассмотреть все варианты лечения и подберет тот, что подходит собственно вам.