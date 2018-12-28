Как правильно выбрать сруб бани

Баня — это значимая хозпостройка. Она есть у каждого хозяина приватизированного дома или дачи. Кстати, если вас интересует сруб бани под ключ дешево, переходите на сайт dom-slavia.ru. В большинстве домов сейчас можно поставить и ванную, и душ, но баня все равно остается популярной. Где еще можно расслабиться, попариться веничком, растереться снегом? Но постройка, в которой люди моются, регулярно подвергается действию влаги, пара, нагрева. Она применяется не зависимо от времени года, притом температура в помещении может быть 80°С, а температура с наружной стороны когда на улице холодно — 15°С.

Можно полностью выстроить всю баню своими силами, другими словами и стены, и пол, и крышу. Второй способ — приобрести сруб и его установить на сам фундамент.

Это легче и быстрее, однако в настоящий момент много фирм предлагает разнообразные срубы для зданий, благодаря этому появляется сложность выбора. Как узнать, какой сруб удобнее купить?

Обязательно узнайте у торгового представителя, из какого дерева выполнена заготовка, где делали вырубку, в какое время года. На втором шаге необходимо тщательно рассмотреть состояние бревен. 3-ий решающий момент — вид бруса, из которого выполнен сруб. Еще 1 существенный фактор — цена. В основном, на рынке есть похожие товары, однако при этом у различных менеджеров расценки на одну и ту же продукцию отличительны.

Из чего изготавливают срубы?

Чтобы их сделать применяют не только хвойные, но и деревья лиственных пород.

Очень часто бани и сауны выполняют из ели или сосны, из-за того что они отлично переносят усадку, стоят недорого, их легко обрабатывать. Однако при этом сосна крепче предрасположена действию влаги, другими словами срок применения подобного сруба меньше, чем елового. Есть у них и общий недостаток — в стволах много смолы, от большой температуры она будет регулярно выделяться.

Сруб для бани из кедра — это очень рациональный выбор. Он привлекательный, надежный, крепкий — бревна не треснут по истечению определенного времени, легко переносит усадку. Его недостаток — очень большая стоимость.

Стволы лиственницы хороши для бани, они хорошо переносят влажную среду, необычайно прочные, плохо горят благодаря тому, что в них много смолы. Цена сруба из лиственницы меньше, чем кедрового, но значительно дороже других.

Многие на вопрос, какой сруб лучше, смело отвечают, что необходимо приобретать изделие лишь из деревьев хвойной породы. В действительности и некоторые лиственные подойдут для бань. К примеру, осина. Она не потрескается, не подвержен гниению от систематического влияния воды, она нетяжелая и крепкая, не повреждается во время усадки, выделяется низкой ценой. Можно применять липовые бревна. Аналогичная баня легко нагревается и долго не стынет, нетяжелая и крепкая, но разрушается от систематического влияния влаги, другими словами эксплуатационный срок у нее невелик. Да и стоимость больше, чем у осины.

Важное имеет значение место, где выросли деревья. Лучше всего, чтобы почва там была не сильно увлажненной. Следующий решающий момент — когда срубили деревья. Прекрасное время — это зима, так как они в это время крепче.

внешний вид сруба

Во время строительства сруба приоритетное значение имеет качество изготовления, а не только древесная порода. Благодаря этому перед приобретением необходимо тщательно изучить постройку и проверить, есть ли трещины, повреждения, ровные ли бревна или брусья, отвечает ли цвет естественному цвету древесины. Необходимо обратить свое внимание на все темные пятна, это могут быть признаки гниения. Аромат, исходящий от дерева, обязан быть приятным, без ненужных примесей.

Срубы бывают из похожих обработанных бревен (оцилиндрованного бруса), профилированного или многослойного бруса. Разница между ними в том, что первые два варианта материала — цельные, а 3-ий составлен из нескольких досок или брусков. Для бани не рекомендуют использовать многослойный брус, поскольку при значительном нагревании он может выделять своеобразный аромат и повредить здоровье.