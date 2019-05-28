Как правильно выбрать средства защиты растений

Дабы получить неплохой урожай плодовых и овощных культур, недостаточно подобрать подобающее для посадки место с почвой с черноземом. Необходимо знать, как обезопасить растения от заразных заболеваний и вредителей. Кстати, если вас интересуют средства защиты растений, переходите на сайт zashchita-rasteniy.com.

Сейчас в точках продажи представлен большой ассортимент разных пестицидов – препаратов на основе химии, которые призваны спасти растения от насекомых-вредителей и самых разнообразных болезней. Но как подобрать то, какое будет на самом деле практичным и не нанесёт огороду ущерба?

Правила использования пестицидов

Не рекомендуется брать первый попавшийся препарат и обрызгивать им, к примеру, ботву картофеля, а потом жаловаться, что «отрава» оказалась недейственной. Так вы только навредите собственным посадкам: на протяжении определенного времени вредители подстраиваются к веществам на основе химии и выработают к ним стойкость. Благодаря этому два раза в одну реку не войдешь и колорадского жука одним и тем же пестицидом не убьешь.

При этом нужно учитывать, что у различных препаратов разные торговые названия, а действующее вещество – все то же самое. И если к этому химическому веществу вредитель уже выработал стойкость, обезопасить растение оно уже не сумеет.

Чтобы насекомые-вредители опоздали приспособиться к средствам защиты, необходимо менять препараты, в составе которых есть разнообразные действующие вещества. К примеру, в нынешнем году вы опрыскиваете картофель Актарой, а в следующем – Фуфаноном.

При подборе пестицидов воспользуйтесь нашей таблицей. В ней сгруппированы названия препаратов, в составе которых находится все то же самое действующее вещество. Так, если в этом сезоне вы обрабатываете растения средством из первой группы, не забудьте, что в следующем необходимо собственный выбор остановить на препарате из какой-нибудь другой группы.

Как подобрать идеальное средство для спасения растений?

Если ваши растения подвержены нападениям единственного вредителя, в борьбе с ним можете применить узкоспециализированный препарат, идущий на устранение определенного насекомого. Однако, как говорит практика, за растениями «ведут охоту» целые полчища разных насекомых, против которых необходимо применять комплексный препарат большого спектра действия. Плюс ко всему, такое вещество нередко оберегает растение и от популярных заболеваний.

Главное обработать растение до того, как на нем возникли начальные признаки заболевания

в борьбе с вредителями сейчас отлично себя зарекомендовали такие препараты, как Фитоверм, Лепидоцид и Бикол. А с опасными и самыми популярными заболеваниями прекраснее всего справляется бордоская жидкость и ее аналоги (Хом, Абига-Пик).

Как понятно, любые химические вещества могут не только помочь, но и навредить растению. Благодаря этому многие агрономы очень часто отдают предпочтение биологическим средствам защиты, в составе которых есть живые микроорганизмы: Фитоспорин-М, Планриз, Алирин-Б, Бактофит, Бинорам. Этими препаратами можно обрабатывать растения даже за несколько недель до сбора урожая.

Однако имейте в виду, что биологические пестициды хранятся не больше одного года. Благодаря этому каждый сезон необходимо приобретать свежий препарат. А вот средства на химической основе защиты не становятся хуже подольше.

Защищайте растения правильно – и на ваших грядках обязательно подрастут красавицы-тыквы и огромные кабачки.