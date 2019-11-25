Как правильно выбрать сотейник

Каждая хозяйка дома знает о том, что немаловажно выбрать хорошую и удобную посуду чтобы приготовить пищу. Если вас интересуют сотейники, переходите на сайт i-posud.com.ua. По этому теперь в магазинах представлен большой выбор разной посуды. Особенное место в кухонной комнате занимает сотейник, ведь можно в нем подготовить много блюд. Он может заменить одновременно несколько утварей. Рассмотрим, как правильно подобрать сотейник. Хотя, посуда и кажется простой, все же у нее имеются собственные невидимые моменты, на которые необходимо обращать свое внимание.

Основные детали во время выбора сотейника

Материал и покрытие

В данной емкости можно пожарить любую пищу, пассеровать ее и тушить, собственно поэтому эта посуда заслужено считается многофункциональной. Чтобы правильно подобрать сотейник, стоит обратить собственное внимание на материал, из которого он сделан. Прекрасным вариантом считается модель, у которой будет парочку слоев. К примеру, алюминий или нержавейка, покрытая антипригарным материалом. В данном случае вы точно будете знать, что в посуде ничего не пригорит.

Чугун – крепкий и устойчивый к износу материал, но в большинстве случаев он сильно подгорает. Во избежание неприятностей, посуду из чугуна необходимо прокаливать с маслом иногда.

Покрытие из керамики самое экологичное, но совсем недолговечное. Его хватает примерно на 2-4 года. Более удобен в данном плане тефлон.

Толщина антипригарного покрытия не должна быть менее 2 миллиметров. В другом случае сотейник не отличается долговечностью. Также отдавайте свое предпочтение тем моделям, антипригарное покрытие которых наносилось напылением, а не накатом. Об этом можно прочитать в сертификате модели, если посуда брендовая. В китайской недорогой посуде вы навряд ли найдете информацию о том, как было нанесено покрытие.

Есть на данный момент в магазинах посуда с гранитным покрытием. Она очень элитная. Профессионалы не советуют покупать аналогичные сотейники, из-за того что вероятность приобрести фальшивку чрезмерно высока. Постарайтесь предпочтение лучше отдавать сотейникам тех изготовителей, которые себя зарекомендовали благоприятно.

Ручка

Ручка сотейника должна сниматься. Это нужно Для того чтобы вы могли не только поджаривать в нем, но и печь в духовке разные вкусности. Необходимо проверить в магазине то, как комфортно снимается и одевается ручка. Если вы приметили, что во время ее снятия вам необходимо прикладывать усилия, то лучше отказаться от приобретения. Хотя, если Вы запланировали готовить в сотейнике исключительно на поверхности плиты, тогда к ручке можно не предъявлять довольно больших требованиий.

Крышка

Крышка сотейника – очень существенная деталь. По этому к ее выбору тоже необходимо как можно внимательнее относиться. Очень хорошим материалом, из которого может быть выполнена крышка – это стекло, которое устойчиво к разным температурам. Если ее края будут обрамлены в нержавейку, то будьте уверены в том, что на крышке не будет сколов. В первую очередь у элемента должно быть отверстие, которое нужно для вывода пара.