как правильно выбрать шейкер

Спортивный шейкер — очень нужная вещь для приготовления протеиновых, протеиновых и прочих коктейлей. Кстати, шейкеры купить можно на сайте fitnutrition.ua.
Это обычное устройство позволяет перемешивать соответствующие ингредиенты до равномерной массы. Моделей спортивных шейкеров в настоящее время слишком много, по этому подобрать лучший не легко.
Показатели выбора шейкера для спортпита
В настоящее время существует несколько десятков видов шейкеров.
Что нужно предусматривать во время выбора необходимой модели?
- Размер (объем).
- Кол-во камер.
- Материал, из которого выполнен шейкер.
- Наличие добавочных функций.
- Наличие сеточки или специализированного шарика для смешивания.
Более того, нужно, чтобы устройство просто нравилось внешне, чтобы его комфортно было держать в руке, слаживать в сумку и т.д. В это случае, разумеется, нужно ориентироваться исключительно на себя.
Размеры и формы шейкеров для спортсменов
В настоящее время есть спортивные шейкеры объемом от 300 до 900 мл. Очень часто встречаются устройства на 500, 600 и 700 мл:
500 мл. Такой объем многими считается идеальным. Пол-литровый шейкер прекрасно подходит для протеиновых коктейлей: одна часть протеинового порошка приблизительно 30-40 г, ее нужно развести 200-250 мл воды. При помощи шейкера объемом 0,5 литра смесь легко можно будет подготовить практически за пару встряхиваний. Более того, устройство такого объема очень плотно.
600 мл. Это многофункциональный объем и для протеиновых коктейлей и для гейнеров для набора веса.
700 мл. Такой и больший объем шейкера применяют для приготовления гейнеров. Часть данных средств в большинстве случаев будет примерно 350 г, плюс еще необходима жидкость, чтобы подготовить коктейль. Собственно поэтому 0,7 литра в этом случае — необходимый объем.
Лучше подобрать модель с закручивающейся крышкой, а не с захлопывающейся — так лучше. Форма может быть любая, только бы вам комфортно было держать в руках устройство. Комфортно, если на стенке шейкера будет мерная шкала.
Чтобы перемешать компоненты коктейля и достичь равномерной массы без комков, в шейкерах существует особенная сеточка (в основном, пластиковая) или шарик (или венчик) из нержавейки, который кладется на днище перед смешиванием. Большинство моделей выпускаются собственно с сеточкой в составе конструкции.