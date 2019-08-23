как правильно выбрать шейкер

Спортивный шейкер — очень нужная вещь для приготовления протеиновых, протеиновых и прочих коктейлей. Кстати, шейкеры купить можно на сайте fitnutrition.ua.

Это обычное устройство позволяет перемешивать соответствующие ингредиенты до равномерной массы. Моделей спортивных шейкеров в настоящее время слишком много, по этому подобрать лучший не легко.

Показатели выбора шейкера для спортпита

В настоящее время существует несколько десятков видов шейкеров.

Что нужно предусматривать во время выбора необходимой модели?

Размер (объем).

Кол-во камер.

Материал, из которого выполнен шейкер.

Наличие добавочных функций.

Наличие сеточки или специализированного шарика для смешивания.

Более того, нужно, чтобы устройство просто нравилось внешне, чтобы его комфортно было держать в руке, слаживать в сумку и т.д. В это случае, разумеется, нужно ориентироваться исключительно на себя.

Размеры и формы шейкеров для спортсменов

В настоящее время есть спортивные шейкеры объемом от 300 до 900 мл. Очень часто встречаются устройства на 500, 600 и 700 мл:

500 мл. Такой объем многими считается идеальным. Пол-литровый шейкер прекрасно подходит для протеиновых коктейлей: одна часть протеинового порошка приблизительно 30-40 г, ее нужно развести 200-250 мл воды. При помощи шейкера объемом 0,5 литра смесь легко можно будет подготовить практически за пару встряхиваний. Более того, устройство такого объема очень плотно.

600 мл. Это многофункциональный объем и для протеиновых коктейлей и для гейнеров для набора веса.

700 мл. Такой и больший объем шейкера применяют для приготовления гейнеров. Часть данных средств в большинстве случаев будет примерно 350 г, плюс еще необходима жидкость, чтобы подготовить коктейль. Собственно поэтому 0,7 литра в этом случае — необходимый объем.

Лучше подобрать модель с закручивающейся крышкой, а не с захлопывающейся — так лучше. Форма может быть любая, только бы вам комфортно было держать в руках устройство. Комфортно, если на стенке шейкера будет мерная шкала.

Чтобы перемешать компоненты коктейля и достичь равномерной массы без комков, в шейкерах существует особенная сеточка (в основном, пластиковая) или шарик (или венчик) из нержавейки, который кладется на днище перед смешиванием. Большинство моделей выпускаются собственно с сеточкой в составе конструкции.