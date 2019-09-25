как правильно выбрать шапку ребенку

Окончится лето. Похолодает, и к вам настоятельно постучится ОРЗ. Кому хочется, чтобы его ребенок заболел? Никому. По этому родителям стоит прямо сейчас подумать о тёплых вещах для ребенка. Многих родителей озабочено приобретением отличного костюма. При этом из-за чего то совсем забывают об ином важном элементе детского гардероба — шапке. Кстати, если вы хотите купить шапки оптом, переходите на сайт optovik.in.ua.

Почему очень важно выбрать правильно шапку?

А дело все в том, что для ребенка шапка — не просто привлекательный аксессуар, а защита ушек и головы от переохлаждения. Уши у большинства малышей — наиболее уязвимое место. Детское ушко по зданию выделяется от взрослого. При переохлаждении у ребенка больше вероятность процесса воспаления. А это опасно температурой, непритяными ощущениями, осложнениями и другими неприятностями. По этому выбрать прекрасную шапку для ребенка особенно важно.

Не менее переохлаждения для ребенка опасен перегрев. По этому необходимо подбирать головной убор исходя из условий погоды. Если на улице относительно тепло, не нужно одевать зимнюю шапку. Подобным образом, в гардеропе ребенка должно быть несколько шапок — от тонкой демисезонной до тёплой зимней.

Демисезонные шапки

В сентябре или в мае необходимо свое предпочтение отдавать легким шапочкам. К подобным относятся тонкие трикотажные шапки, а еще непромокаемые болоневые шапочки с подкладкой. Последние особенно удобные во время дождя и когда дует ветер. Важно, чтобы болоневые шапочки имели фиксаторы, регулирующие их размер, для хорошего прилегания к голове ребенка. Тогда ветер ребенку не страшен.

Поздней осенью или ранней по весне ребенку подойдут более тёплые шапки — вязаные, флисовые, теплоизолированные болоневые. Вязаные шапочки отлично хранят тепло, но было бы неплохо, чтобы они имели подкладку. Модельный выбор широк. Это и ушанки, и шапки с отливом, и традиционные шапочки. Хорошей популярностью у мам пользуются шапки-шлемы, которые плотно облегают головку и шею ребенка, заменяя при этом шарф. Такие шапочки могут быть шерстяными или флисовыми, иметь особые теплоизолированные вставки для ушек.

Зимние шапки

Зимнюю шапку необходимо подбирать исходя из минимально вероятных температур вашего региона. От крепкого мороза могут защитить меховые и пуховые шапки. Если зимы у вас в регионе не очень суровы, действительно можно обойтись шерстяными или флисовыми шапочками. Во время снега или шквального ветра на ребенка можно в дополнение одеть капюшон сверху шапки.

Несколько ценных советов по выбору шапки:

1. Подбирайте шапку только наряду с ребенком. Примерка обязательна! Чтобы ребенку было комфортно, шапка должна быть выбрана по размерам, плотно сидеть на голове ребенка, при этом легко одеваться и сниматься. Было бы неплохо, чтобы шапка имела хорошие завязки и фиксаторы, отлично прикрывала уши и лоб.

2. Обратите свое внимание на внутреннюю часть шапки. Она обязана быть из натурального материала, не иметь грубых швов, чтобы не травмировать головку ребенка. Очень осторожно приобретайте пуховые шапки, из них могут вылезать перья и колоть ребенка. Более того, у определенных детей на пух аллергическая реакция.