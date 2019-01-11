Как правильно выбрать плиткорез электрический

Для работы с плиткой требуется специализированный квалифицированный плиткорез. Кстати, если вас интересует плиткорез электрический, переходите на сайт tool-tech.ru. В каждом определенном случае предъявляемые требования к изделию будут различны, но все равно каждый, кому уже доводилось класть плитку, спрашивал себя, как подобрать плиткорез правильно?

Для информации

Тот, кому предстоят объемные отделочные работы поверхностей кафелем, обязан знать, какой плиткорез подобрать. Машина для нарезания плитки будет прекрасным помощником, при ее помощи любые работы с плиткой превратятся в быстрый процесс.

Нередко возникает необходимость подрезать изделия там, где целые пластинки плитки не становятся меньше. Облегчить процесс можно, если приобрести плиткорез. Машина очень востребована у профессионалов, которые занимаются отделкой полов и стен. Машины для нарезания кафеля применяются на фирмах при проведении ремонта помещений. Мастерские, которые обрабатывают камни, также используют устройство в собственной работе. Правда, они применяют высокопрофессиональные плиткорезы.

В наше время рынок рекомендует богатый выбор инструментов для нарезания плитки. Благодаря этому очень важно подобрать отличный плиткорез, который долго прослужит и качественно.

В первую очередь необходимо узнать, что собой представляет данный инструмент, для чего он необходим.

Плиткорез считается заменой стеклорезу или угловой шлифмашине. Он способствует легко поделить кафель на нужные части.

Какие плиткорезы бывают?

Выделяют два вида плиткорезов: ручной и электрический. Какой плиткорез лучше?

У ручного аналога компонент, который режет материал, двигается по направляющим. Электрический же имеет диск с алмазным напылением и не прекращает работу благодаря электро двигатель.

Плитку из керамики можно срезать угловой шлифмашиной, механическим плиткорезом либо даже стеклорезом. Но результат подобной работы будет совсем не идеальным. Не каждую плитку можно разрезать роликом механического инструмента по резке (стеклореза, ручного резака) прекрасно. А крепкий плитку на пол и керамический гранит — задача недоступная. Проблематику, разумеется, можно решить, если воспользоваться угловой шлифмашиной, к которой крепят алмазный диск. Но в подобном варианте будет много вредной пыли. Мусор от строительства нужно будет очень долго убирать. Чтобы защитить профессионалов по работе плиткой от похожих проблем и неприятностей, были изобретены электрические плиткорезы.

1 вид — электрические плиткорезы и рекомендации для их выбора

Электрические плиткорезы рекомендуется приобретать, если рабочий объем значительный. Электрический аппарат намного легче режет плитку, а края получаются аккуратными и идеальными. Процент бракованных изделий слишком низкий.

В электрической машине должна обязательно находиться какая-либо система охлаждения материала. У определенных моделей это снабжается гидравлической системой, а иные электрические аппараты для нарезания кафеля имеют систему поступления воздуха. При отсутствии системы плитка будет сильно разогреваться. В один хороший момент она может просто лопнуть.

Лучше приобретать плиткорезы, имеющие водяное охлаждение. Данная опция гарантирует, что поверхность будет разогреваться меньше. Наличие гидравлической системы охлаждения также увеличивает качество проводимых работ. Конструкция оснащена особым бачком, где находится жидкость. Отсюда вода попадает к месту резки по запросу мастера.

Электрические плиткорезы могут быть стационарными или мобильными. Мобильные электрические машины для нарезания кафеля легче носить. Однако неподвижные аппараты по резке имеют больше шансов. За счёт приличной длины они могут разрезать более длинные куски плитки.

Качество работ зависит от инструмента, который был применен в процессе. Совет специалистов: лучше заплатить чуть больше, но приобрести хорошую вещь. Сверх недорогие аппараты во многих ситуациях могут быть бесполезными. Прибор для нарезания кафеля на электрической основе будет прекрасным выбором по качеству и стоимости. Он создает широкий спектр работ с плиткой.