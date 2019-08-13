как правильно выбрать натуральные изумруды

У человека с большими финансовыми средствами, которого участь как то занесёт в серьёзный ювелирный салон одновременно с дамой, в первую очередь появится проблема, как подобрать кольцо с изумрудом для собственной спутницы. И дело не в его щедрости – перед магией этого зелёного камня не устоит ни брутальный мачо, для которого эти все «дамские финтифлюшки» недостойны внимания, ни «жадный рыцарь» со знаком доллара в глазах. Кстати, если вы хотите купить натуральные изумруды, переходите на сайт montecrystal-gems.ru.

Купит. И сам порой будет украдкой коситься на кольцо, чтобы любоваться – пускай он даже абсолютно не разбирается в камнях.

Более того, и он сам, и находящиеся вокруг в курсе, что изумруд – это престижно. А подобные соображения, как авторитет, стоят совсем не на последнем месте в системе ценностей богатого человека: у его девушки (жены, любовницы) обязаны быть самые прекрасные украшения!

Характеристика изумруда: происхождение, состав, виды

Ювелирный камень 1 класса, ценится больше алмаза, если в нём более 5 карат и он одинакового, густого, сочного зелёного цвета. Появляются глубоко в недрах Земли вод влиянием на глубинные коренные породы гор высокотемпературной воды под высоким давлением. Явление это названо грейзенизацией, и собственно по присутствию грейзенов геологи формируют, нужно ли искать в горной породе изумруды. Знаменитые боготские жилы с присутствием изумрудов в Колумбии размещены как раз подобных зонах земной коры.

Это прозрачная разновидность берилла, благодаря примесям оксида хрома или ванадия окрашенная в цвет травяной зелени. Кристалл без недостатков – крайняя редкость, в 99% случаев имеют место трещины, непростая сеть прожилок и вкраплений, сколы.

Вид изумруда зависит от региона добычи. Бразильские имеют зелёный цвет с чуть уловимым синеватым оттенком. У колумбийских трапиче есть стереотипное вкрапление в виде колеса с шестью спицами. Европейский изумруд-малахит, сибирский Вилюйск или везувиан, Уральский или демантоид — все они выделяются составом вкраплений, светопроницаемостью, твёрдостью, трещиноватостью и прочими качествами.

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Как правильно подбирать

Основной критерий, разумеется, цвет. Легче всего, если в салоне чётко обозначено происхождение самоцвета, есть информация, настоящий камень природный перед покупателем или искусственный, который выращен в лаборатории. Последний, часто более представительный, обязан отличаться по стоимости – в меньшую сторону, конечно.

Более того, вам помогут в оценке профессиональные геммологи, и на камень можно увидеть через фильтр Челси, сквозь который цвет камня разительно изменится. Тогда, если есть наличие навыка или хотя бы серьёзных знаний теории, при помощи специализированной цветовой таблицы можно определить даже страну происхождения камня. Порой даже год добычи и наименование рудника или прииска.