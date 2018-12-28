Как правильно выбрать криптовалюту

Сфера криптографических валют продолжает потихоньку расти ежегодно. Кстати, если вас интересует калькулятор прибыльности майнинга, переходите на сайт http://red-miner.com.

В 2017 году капитализация крипторынка возросла практически до 1 трлн долларов в короткий срок. В связи с подобными стремительными темпами роста электронные валюты, а именно Биткоин, стали горячей темой в новостях по телевизору во всемирной сети. Таким образом намного больше делая больше востребованность криптографических валют в мире.

Сегодня большее количество человек хотят начать зарабатывать на криптографической валюте, и не имеет значение каким именно способом. Это может быть trading или же просто долговременные вложения в какую-либо монету. Каждый выбирает под себя то, что ему больше по вкусу. Однако с чего всё-таки необходимо начать человеку, чтобы стать полноценным вкладчиком и зарабатывать деньги в новой сфере электронных валют?

Выбираем биржу криптографических валют

Важной задачей первой важности для новичка считается выбор лучшей биржи криптографических валют. Биржа – это конкретная площадка, где происходят торги разными электронными валютами. На текущий момент бирж есть множество. Около 300 ресурсов, которые объединены с обменниками электронных валют, а чистых криптобирж в районе 120. И все они выделяются между собой многими свойствами. Итак, если мы подбираем биржу криптографических валют, то необходимо внимание обратить на:

курсы криптографических валют на бирже

комиссию на приобретение/продажу

способы вывода/ввода средств и комиссию на них

юрисдикцию биржи

удобство торгового интерфейса

А еще очень важно предусматривать репутацию биржи, присутствие обязательной проверки личности потребителя, наличие подобных явлений, как пампинг/дампинг курса монет (определенное манипулирование курсом в короткий срок) и другое.

В общем, разнообразие бирж слишком велико. Исходя из этого новичку, который еще плохо разбирается в области электронных валют, будет не так просто подобрать для себя хорошую площадку для торговли криптографической валютой. Эта статья расскажет как выбрать правильно криптовалютную биржу, на какие факторы необходимо обращать пристальное внимание при ее выборе, а так очень много остальных очень основных моментов, которые важно знать каждому начинающему вкладчику.

Доверие сообщества и востребованность биржи

Для начала стоит объяснить одну не маловажную вещь, которую мало кто предусматривает при начальном выборе криптобиржи. Количество торговых площадок для торговли криптографическими валютами регулярно меняется каждый день. Приличная их часть закрывается из-за банкротства. Либо основой может послужить то, что этот проект организовали аферисты и просто выводят средства из всех клиентов компании.

В связи с подобной нестабильностью многих криптобирж нужно брать во внимание такой фактор, как репутация проекта. Чем более востребована та или другая торговая площадка, тем, в основном, больше к ней доверия у многих людей. Исходя из этого этим ресурсом будут наиболее часто пользоваться, что даст напрямую развиваться бирже криптографических валют и просуществовать на рынке более длительное время.