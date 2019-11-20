Как правильно выбрать качественную сантехнику

Что по поводу качества товаров иностранного и российского производства, нельзя говорить определенно, что все, что наше плохо, все что их — отлично. А если вы хотите выбрать качественный смеситель, переходите на сайт online-santehnika.com.ua/smesiteli/. Во-первых, изредка только мастер сможет отличить, на самом деле данный товар выполнен на том заводе, какой стоит на лейбле. Причем это можно отнести не только к продукции сантехники. Что можно предложить покупателям, которые встретились с подобной трудностью. Есть очень знаменитые производственники во всех категориях цен, качество продукции которых отвечает всем общепринятым нормам. И в этом случае, только заказчик определяет — сколько он согласен потратить на тот или другой товар.

Что же касается фаянса (компакты, раковины), то в наше время есть хорошая замена импортной сантехнике. Это завод САНТЕК, находящийся в Чебоксарах. Вся продукция делается на оборудовании из Германии. Гарантия — 10 лет. Эмаль белая без наплывов и вкраплений. Комплектующие от признанных чешских (сливной бачек) и немецких (сидение для унитаза) изготовителей. И в наши дни очень радует завод КЕРАМИН (Белоруссия). За рубежом их, разумеется, назвать довольно не просто, однако качество обслуживания достаточно близко к этому. Оба завода рекомендуют большой выбор изделий хорошего качества и в полной сборке, так, что малоискушенному покупателю не придется надеяться на милость сантехников.

Это можно отнести не только к керамике, но и к мебели для ванной. Не всегда есть смысл оплачивать солидные деньги за страну изготовителя. Фактически вся мебель изготавливается из финского водостойкого Дсп, показатель разбухания которого чрезвычайно мал. Для добавочной защиты от проявления влаги изделия покрываются 2 слоями водозащитной краски. Зеркала применяются также влагоустойчивые. Они дорогие, так как во время их изготовления применяется серебро, что предохраняет коррозию покрытия и продолжает срок службы мебели в общем. Главное, что перевешивает в сторону отечественной мебели — это её размеры. При размере ванной комнаты 150х150 довольно не просто туда включить мебельный комплект от производителей из Италии.

Предложений довольно много. Как правильно подобрать сантехнику?

Что же касается дизайна сантехники, то здесь как в одежде, основное — комфорт и практичность, и это полезные слова. Все же в помещении ванной мы проводим не так не хватает времени, и изредка настроение на весь день бывает испорчено, если утро не задалось… Основной вопрос, который мы задаем покупателям, тем более при выборе мебели, ванн, кабинок для душа — что они сами от неё ждут? Изредка выяснение данного вопроса занимает побольше времени, чем конкретно выбор. А новинок Сегодня очень большое количество… Но при обустраивании ванной комнаты и санузла, нужно не забывать, что в данных помещениях ремонт изготавливается в среднем лет на 10, а в помещениях ремонт «эконом-класса» выполняется 1 раз в 3-5 лет. Это также следует предусмотреть. Причем не только при выборе моделей, но и когда выбирается цвет. И лучше все подыскивать заблаговременно, а не в период проведения ремонтных работ.

Если покупатель остановился на цветной сантехнике, ему важно знать, что покупать и раковину и компакт нужно не только одного изготовителя, но и одного года выпуска. Причина очень простая: эмаль санитарно-технических изделий имеет 16 белых тонов. Пробуйте представить, сколько есть цветов голубого. И в единичных случаях цвет в каталоге отвечает действительному цвету изделия.

Тут особо нужно подойти к выбору ванны или кабины для душа. Очень трудное, что подобрать: ванную или кабину для душа? Если в семье есть хотя бы один человек, который предпочитает ванную — жертвовать нельзя ни за что. Сделать из ванны кабину для душа намного легче, чем наоборот. С возникновением акрила и полимерных материалов выбор стал очень большой. Мы выросли в квартирах с ванной из чугуна. Но тогда просто не было выбора… В настоящий момент он есть. Во-первых, само качество материала. Он совершенно непористый, тёплый на ощупь, простой в уходе и очень пластичный, что дает возможность делать ванны любых размеров. В наших стандартных квартирах мы привыкли видеть ванную 150х70 или 170х70. Ни в той, ни в другой расслабиться не выйдет, если Вы — не ребенок. Во время использования акрила в наших квартирах достаточно хорошо сосуществуют асимметрические ванны, которые дают возможность намного практичнее задействовать столь убогое пространство. При размере ванны 150х100, полезное пространство составляет 165 см.