как правильно выбрать качественную Конвейерную ленту

Тяжело представить себе современное производство любой направленности, которое могло бы обойтись без применения конвейерных лент. Это важный компонент любого предприятия, где происходит массовое изготовление каких-нибудь товаров и материалов, благодаря ему многие задачи делаются намного более просто, легко и без ненужных неиспользуемых усилий. Кстати, выбрать ленту можно на сайте https://fliess-band.com/catalog/konvejernye-lenty.

Конвейерная лента – универсальное устройство, благодаря которому в середине производства происходит перевозка сыпучих и твёрдых материалов, веществ и разной готовых изделий. При ее помощи организовуется целостная структура фабричного выпуска продукции, в большой мере оптимизируется процесс работы, получается избежать неиспользуемых действий и увеличить результативность труда.

Но дабы получить все плюсы, которые способна дать конвейерная лента, нужно подойти к ее выбору чрезвычайно аккуратно и тщательно. Есть множество невидимых моментов, на которые обязательно необходимо обращать свое внимание перед приобретением механизма и их обязан знать каждый возможный покупатель данного типа товара.

Как подобрать конвейерную ленту

Самое первое, что стоит рассматривать во время покупки – для какого типа транспортируемого товара предназначен линия. Это может быть какой-нибудь сыпучий материал, твёрдые объекты, овощи, фрукты, абразивы, что-нибудь еще. Очень часто нынче изготовители советуют приобретать ленты с полиуретановым или Поливинилхлоридным покрытием. Эти вещества способны сопротивляться чрезмерному изнашиванию, загрязнению, особенно масляными и жирными веществами. Также ПВХ выделяется привлекательной ценой. Хорошим материалом выступает силикон, используемый при перевозке липких материалов.

Второй момент – температура среды работы, где будет применяться линия. От данного параметра также зависит подбор материала ленты конвеера. Например, полиуретан хорошо делает собственные задачи в температурном диапазоне -30 ? +90 С, силикон выдержит до 250 С, ПХВ – всего 5 ? 60 С.

3-ий — будет ли конвейер применяться как накопитель либо нет. Если да, то в конце ленты транспортируемые вещества будут накапливаться в ряд, но лента должна свободно проскальзывать под ними и вращаться дальше. В данном варианте необходимо смотреть на показатель трения материала ленты. Минимальный он у полиуретана.

Вид конструкции. Сразу нужно узнать, какой конвейер требуется производству: горизонтальный, вертикальный либо же наклоненный на конкретный угол. Поверхность самой ленты бывает как плоской, так и фактурной.

Это только определенные факторы правильного выбора ленты конвеера и их в первую очередь необходимо брать во внимание во время покупки такого изделия.