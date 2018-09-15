Как правильно выбрать детскую одежду

Одной из важных статей затрат в семье, в которых есть детки, считается покупка одежды для них, так как малыши слишком быстро отрастают из собственных вещей. Если вас интересует детская одежда переходите на сайт kidsstore.com.ua. Несомненно, сегодняшняя финансовая ситуация заставляет мама и отца искать пути экономии. Однако если качество одежды для детей не отвечает предъявляемым к ней требованиям, то какой бы красивой она ни была и насколько бы симпатичной ни была ее стоимость можно с решительностью заявить, что ни один родитель не согласиться приобрести такую одежду для собственного ребенка.

Может ли одежда напакостить?

Желательно знать: плохого качества ткани, из которых может быть сшита одежда, содержат много вредоносных веществ, также азотные красители, акрилонитрильные волокна, проявляющие со временем канцерогенные свойства, ядовитые фталаты, формальдегидную пропитку, нонил фенол.

Эти вещества как максимум вызовут кожную аллергию или раздражение слизистых оболочек. Намного более серьезными являются результаты длительного действия веществ химии на организм, также ожоги на кожных покровах, гиперактивность, тревожность и озабоченность, вызванные воздействием на центральную нервную систему, формирование раковых недугов, снижение интеллекта вследствие атрофии коры мозга головы и дегенерации мозжечка.

Если одежда при этом не имеет гигиенического сертификата, то риск того, что она низкокачественная становится во много раз больше. Но популярными борцами за экологию мировой организацией Гринпис было подвергнуто сомнению качество одежды даже популярных торговых марок, также Armani, Levi’s, Zara, Mango, H&M. Поэтому любой шопинг назвать можно опасным занятием, даже в том случае, если покупки происходили не на стихийном рынке, а в специальном магазине.

Правила подбора одежды для младенца

Прогадать с выбором высококачественной одежды легко, однако это очень нежелательно, когда идет речь об одежде для совсем маленьких. Детская кожа более чувствительна и ранима, так как ее слой защиты (гидролипидная мантия) очень тонок, сквозь него токсическим веществам легко попасть в организм, а результаты их влияния будут намного более разрушительными, чем для взрослого человека.

Важно: правило первое выбора одежды для детей – ее безопасность. Поэтому стоит вообще отказаться от тканей на основе синтетики, так как они изготавливаются из материалов на основе полимера путем синтеза химии.

По такой же причине необходимо свое предпочтение отдавать тканям не прошедшим процедуру покрытия краской, другими словами белого цвета. Так как состав красителя, который при этом применяется, остается тайной за семью печатями. Сам по себе он может быть не вредным, но когда его элементы соединяются с после, то вместе они приобретают очень нехорошие свойства.

Качество подгузников очень важно, чем качество одежды. Тем более что они контактируют конкретно с попой и половыми органами ребенка.

Подгузники должны владеть хорошей впитывающей способностью, Для того чтобы кожа ребенка оставалась сухой. Важно чтобы в их производстве применялись гипоаллергенные материалы.

Если после использования подгузников определенной фирмы у ребенка появляются краснота или высыпания, то от их применения лучше отказаться в пользу остальных.

Огромную известность приобретают многоразовые подгузники, состоящих из впитывающего вкладыша и трусиков с непромокаемым слоем. Подбирая их, необходимо придерживаться тех же правил, что и при выборе одежды. Если мама решила выбрать многоразовые подгузники одноразовым, то должны быть готова к тому, что их необходимо менять после любого мочеиспускания.