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Как правильно выбрать детскую обувь

Июл 25, 2019В миреКомментарии к записи Как правильно выбрать детскую обувь отключены

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Выбор первой обуви — тяжелая задача для молодых родителей. В начальный год жизни ребенок только учится принимать вертикальное положение и первая обувь оказывает большое воздействие на формирование костно-мышечного аппарата ребенка. Как подобрать обувь ребенку, беря во внимание характерности физиологического развития — читайте в публикации! Кстати, если вас интересует детская обувь demar, переходите на сайт demar.shoes.kh.ua. 

как правильно выбрать детскую обувь

Как вырабатывается стопа у ребенка

В первые годы жизни стопа ребенка проходит пару этапов развития:

В первые 8-9 месяцев жизни ребенка стопы еще не ощущают вес тела, собственно поэтому для детей отличительно отсутствие свода стопы. Свод стопы начинает развиваться только после начала ходьбы, в перспективе даст возможность распределять тяжесть тела и функционирует как пружина, смягчая толчки тела.
Спецификой стопы новорожденного также считается относительнаяподвижность большого пальца стопы, он в данное время напоминает по функции большой палец на руке. По мере роста человек, в отличии от обезьян, теряет эту способность.

С первыми шагами стопа начинает чувствовать вес тела на себе, укрепляются связки и мышцы стопы. Свод стопы будет отсутствовать у новорожденного до 2,5-3 лет.
В действительности свод есть, он сформировался положением костей и хрящей стопы ребенка, но он заполнен плотной жировой подушкой, собственно эта подушка исполняет функции демпфера у детей до 5-6 лет. Благодаря этому стопы ребенка до этого возраста будут плоскими.

как правильно выбрать детскую обувь

Это считается нормой! В данное время важна фиксация и грамотная установка пятки для устранения ее заваливания: большой твёрдый задник, высокие застежки.

В возрасте от 3-х до 8 лет активно вырабатывается свод стопы, после 7 лет при признаках формирования плоской стопы появляется необходимость в супинаторе.
Есть простой диагностический прием для определения, есть ли повод для волнения: если ребенок встанет на носочки и свод стопы возникнет, значит поводов для волнения нет.

Если же стопы во всех положениях остаются плоскими, рождается дискомфорт, болезненность, ограничение подвижности — необходимо обязательно показаться ортопеду.

Доктор со своей стороны определит, есть ли необходимость в ношении специализированных ортопедических конструкций, ортопедической обуви, стелек или в тяжёлых случаях в своевременном вмешательстве.

Когда начинать носить первую обувь

О полноценной первой обуви можно начинать говорить, когда ребенок станет на ножки и учится ходить. Поныне обувь несет скорее декоративную и согревающую функцию, которую выполняют пинетки.

Когда ребенок выполняет первые шаги, в основном после 8-9 месяцев, значение правильной обуви вырастает, сейчас уже обувь конкретно оказывает влияние на рост и развитие опорно-двигательного аппарата не только стопы, но и позвоночника.

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