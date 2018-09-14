Как правильно выбрать чехол на xiaomi

Бренд Xiaomi сегодня стоит в одном ряду с подобными «монстрами» электроники, как Samsung, LG, и даже Apple. Секрет китайцев в работниках бюджетной сферы, которые совсем не уступают флагманам в собственных характеристиках. Кстати, если вас интересует чехол на xiaomi redmi 6a переходите на сайт floy.com.ua.

Одной из последних новинок компании стал смартфон Xiaomi Redmi 4 Pro. Он получил 8-ми ядерный процессор, 3 Гига оперативки и 32 Гб ПЗУ. Этот комплект параметров дает возможность применять гаджет для любых потребностей потребителя: работы, игр, просмотра фильмов online и т.д. Это все восполняется хорошими камерами, красивым дизайном и хорошим интерфейсом.

Какой бы смартфон вы не держали в руках, ему необходимы защитные атрибуты, которые будут защищать его от повреждений механическим путем, что сопровождают его при активном использовании.

Данная модель обрела цельнометаллический корпус с аккуратной шлифовкой граней и прекрасными срезами по обоим бокам. Считается, что оболочка из металла – это наиболее прочный «панцирь». Но царапины и потертости грозят даже подобному материалу. Благодаря этому главное приобрести защитный чехол для Xiaomi Redmi 4 Pro, причем такой, что прекрасно защитит и подчеркнет современный дизайн аппарата.

Однако прежде чем приступить к подбору чехла, необходимо понимать, что какой бы формат вы не выбрали («книжку», накладку или бампер) он должен на все 100% подходить под модель устройства. В нем предусматриваются вырезы под кнопки и разъемы гаджета, чтобы вы могли пользоваться всеми функциями без необходимости снятия защитного атрибута.

Если говорить о столь стильном девайсе, как Redmi 4 Pro, то ему более всего подходят те чехлы, которые не будут прятать его дизайн. Вот, к примеру, чехол-книжка полноценно скроет девайс, однако при этом, разумеется, с четырех сторон убережет от повреждений.

Не скроет дизайн модного смартфона и при этом даже не добавит ему ненужных сантиметров – пропускающий свет силиконовый чехол. Выбирая этот тематический предмет главное смотреть на бренд, чтобы качество товара было на высоте, так как толщина накладки из силикона порой не может достигать и 0,5 мм. Чтобы купленный вами аксессуар быстро не порвался, приобретайте продукт качественный.

Стильно на металлическом корпусе будет выглядеть бампер из металла. Он минимально изменит форму аппарата. Так как конструкция бампера – это рамка, что прикрывает торцы девайса, этот тематический предмет стоит восполнять пленками для защиты или стеклами.