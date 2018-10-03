Как правильно выбрать букет цветов

Цветы нас сопровождают всю жизнь. Цветами приукрашены как очень приятные события и моменты в человеческой жизни, так и печальные, связанные с уходом из данного мира. Кстати, заказать красивый букет цветов можно купить на сайте https://роза-мимоза.рф/букеты/красивые/. За долгие годы успели сложиться некоторые неписанные правила, которые было главное исполнять при подборе букета. Причем большинство из данных правил не имеют под собой значительных оснований и вызваны традиционными суевериями. Более того, местные традиции и обряды могут вносить всяческое многообразие в интерпретацию правил составления букетов.

Несколько наших советов которые будут полезны помогут вам сформироваться с отличным вариантом при цветовом выборе в самых разнообразных ситуациях.

Немного о количестве цветков в букете

В государствах бывшего СССР давно закрепилось правило, по которому букет должен состоять из нечетного количества цветов, четное – исключительно для траурного букета.

Однако у жителей Соединённых Штатов и многих Государств-членов Евросоюза чётное количество считается символом пары, любви и удачи. В Америке дюжина (двенадцать) – классическое кол-во цветков в букете. В стране восходящего солнца дарят 2 цветка, но совсем не 4, из-за того что данная цифра у японцев — символ смерти.

Хороший совет: Отличным вариантом будет композиция из большинства элементов либо букет, который в себе соединяет немного самых разных соцветий, больших и очень маленьких цветков. Это могут быть фрезии, розы, ветки хризантемы или гипсофилы. Немалое количество небольших ромашек гипсофилы тяжело посчитать, а поэтому и отпадет вопрос количества.

Подбираем окрас цветов для букета

С подбором цвета также не все определенно. К примеру, для государств-членов Евросоюза белый цвет – символ чистоты и нежности, а для жителей востока – символ траура. Жёлтые цветы для одних — символ разлуки, для остальных – это солнечный цвет, радость и тепло.

Хороший совет: Подбирайте букет, в котором собраны цветы с самым разнообразным окрасом, можно держаться как одной тональности (бело-розовые, кремово-красные), так и контрастирующей (сине-жёлтые, бело-красные).

Составляем букет

Сложная задача — сформироваться с видом растений для букета. Тут также есть некоторые традиции и стереотипы. Так, к примеру, роза считается символом любви, а красную гвоздику применяют либо на официальных мероприятиях, либо на траурных процессиях. Ландыши – для юных возлюбленных. Хризантемы – более нейтральные цветы.

Хороший совет: Чтобы не допустить проблем и трудностей при подборе букета к определенному мероприятию или событию – приобретайте в основном экзотичные цветы, например антуриумы, герберы. К примеру, такие неизвестные растения как эустомы и антуриумы, герберы и фрезии, стрелиции и альстромерии. проблемно связать с каким-нибудь обычаем и предрасудком.

Если все же вы продолжаете сомневаться в правильности вашего подбора, то прекрасный совет – обратиться к профессионалам в магазине цветов. Они с удовольствием помогут вам составить не только привлекательный, но и «хороший» букет.