как правильно выбрать аренду музыкальных колонок

Всегда приятно послушать музыку либо посмотреть хороший фильм с качественным звуком. Кстати, если вам нужна аренда колонок, посмотрите тут на сайте 7kvt.ru. На данный момент подбор аудиосистем очень большой, и человеку, плохо разбирающемуся в аналогичной технике, нетрудно ошибиться. Нужно узнать, как выбрать колонки для применения в быту, беря во внимание собственные предпочтения. Звуковая система должна владеть не только красивым внешним видом, но и оптимальными параметрами для определенных целей.

Виды колонок – короткое описание

Любые звуковые системы состоят из комплектации, которая может обозначаться числами 2.0, 2.1, 3.1,5.1, 7.1. Первая цифра в данной маркировке значит кол-во колонок (сателлитов), а вторая – наличие сабвуфера. Другими словами, если колонки обозначены как 2.0, это означает, что индивидуальной низкочастотной колонки (сабвуфера) у них нет, а находящиеся снизу басы установлены в сами динамики.

Деление системы на важные колонки и сабвуфер дает возможность приобрести более хорошее, рельефное звучание, создавая эффект присутствия. Чем больше у системы сопровождающие колонок, тем лучше и эффектно звук.

Рассмотрим, какие типы колонок есть:

Компьютерные. Очень простые и не дорогие колонки для ПК не имеют сабвуфера. Имеются такие, состоящих из системы 2.1, 3.1. В основном, акустика для компьютеров имеет компактные размеры и рассчитана на настольное расположение. Динамики можно включать не только к стационарному ПК, но и к ноутбуку, планшетному компьютеру, смартфону.

Напольные. Это намного мощнее и габаритные аудиосистемы, применяющиеся в домашних кинотеатрах и помещениях большого размера. Чтобы уменьшить вибрации на стены и пол и сделать звук более четким, напольные колонки оборудуются специализированными подставками из камня (гранита, мрамора). Недорогие модели имеют прорезиненные подставки. Напольный вид акустики чувствительнее остальных и требователен к усилителям.

Потолочные. Не очень большие колонки, размещаемые под поверхностью потолка, могут применяться как лицевые сателлиты, так и в виде двухканальных аудиосистем. Они подходят для маленьких помещений и более функциональны тем, что занимают ограниченность места.

На стойках. Такие колонки располагаются на полу, но выделяются от обыкновенных напольных. Они не большие, а их динамики рассчитаны на установку на конкретной высоте. Собственно благодаря грамотному расположению можно получить великолепный, объемный звук. Высота стоек во многих моделях изменяется.

Саундбары. Отличие аналогичной акустики в том, что все детали и каналы расположены в одной горизонтальной панели. Внешне колонка смотрится примитивно и просто, однако по качеству звучания она может превышать системы 5.1 и 7.1. Подобный эффект происходит благодаря очень технологичным алгоритмам, подающим сигналы от усилителя к динамикам в отдельности. Это один из очень дорогих видов аудиосистем для дома.

Портативные. В большинстве случаев это только одна колонка, способная работать независимо от 4-5 до 20 часов. Соединение с устройствами выполняется по Bluetooth. Этот вид акустики направлен на применение в маленьком помещении или вне дома. Портативные динамики стали замечательным решением для приятного отдыха, они полюбились молодежи и туристам. У хороших мобильных колонок звук достаточно мощный, чистый и объемный. Хотя, разумеется, назвать это полноценной аудиосистемой нельзя.

Это главные виды домашних колонок, которые можно выбрать сегодня у нас на рынке.