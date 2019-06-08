как правильно выбрать антивирус

Антивирус – важная программа для установки на любом компьютере. Кстати, если вас интересует информационная безопасность, обращайтесь на сайт strust.ru.

Он обеспечивает самую большую защиту от самых разных троянов и других вирусов, которые вы легко сумеете подхватить во всемирной сети.

Ведь в настоящий момент почти что у каждого человека, который имеет компьютер, есть выход в интернет.

Выходит, без антивируса абсолютно нельзя обойтись, если информация на вашем компьютере представляет для вас хоть какую-либо важность.

Выбор противовирусных программ в настоящий момент очень большой, благодаря этому можно отыскать самый лучший вариант, исходя из своих требований к продукту.

Дальше будет представлен перечень очень известных антивирусов с их хорошими качествами и минусами.

Прочитав данную статью, вы кратко узнаете про специфики каждой из данных противовирусных программ.

Для начала, разделим перечень антивирусов на платные и бесплатные.

Необходимо сказать, что некоторые бесплатные антивирусы бывают порой эффектнее платных, но про это немного позднее.

Дальше будут приведены два нумерованных перечня: платные программы безопасности и бесплатные.

Стоит обратить внимание, что нумерованный перечень вовсе не говорит про то, что он будет упорядочен по эффективности, так как выполнить этого с некоторыми программами очень и очень трудно.

Помните, что практически у каждого антивируса имеются собственные особенности, а еще сильные стороны и слабые.

ПЛАТНЫЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ СОФТ

Перечень платных противовирусных программ:

Антивирус Касперского – наша продуктивная и востребованная разработка.

Сканирует компьютер от начала и до конца. Ни один вирус, если вы регулярно обновляете программу, к вам не попадет без вашего на то согласия.

Однако имеет пару видимых минусов.

Самое первое, для полнейшего сканирования ему требуется просто большое количество времени.

Может дойти даже до пятидесяти часов, если у вас большой жесткий диск, забитый под завязку.

Второе, для неплохой работы этого антивируса применяется очень большое количество ресурсов компьютера. Это даже относится к тем моментам, когда вы не ставите ему задачи сканирования компьютера.

Это на самом деле может оттолкнуть отдельных пользователей, у которых не очень мощные машины.

Однако если ваш компьютер тянет новые игры, например, MSI GT80 2QE Titan SLI, вы можете смело подбирать собственно его.

Третье – ключ предоставляется на один год, в основном на 2 устройства, с правой продления его, однако уже за меньшую плату.

Лицензия на пробную версию продолжаться 30 дней.