Как правильно выбрать антикражную систему

Кражи из зала для торговли составят значительную долю расходов. Цифры впечатляют. К примеру, в Америке усредненный убыток магазина одежды вследствие краж из зала для торговли составляет практически 500 долларов в течении года. А в нашей стране из-за совершенных посетителями краж ритэйлеры все вместе теряют миллиарды рублей. Благодаря этому противокражная защита – одна из очень важных систем в сегодняшнем магазине, поэтому если она вам нужна, обращайтесь на сайт https://supremo.com.ua.

Согласно данным статистики более всего краж происходит в продуктовых супермаркетах. На другом месте – магазины одежды. А прекраснее всего защищены от краж магазины бытовой техники.

Элементы противокражной системы

Защитная система от краж – технологическое решение, которое дает возможность значительно уменьшить возможность вынесения покупателями из магазина неоплаченного товара. Противокражная система состоит из трех элементов:

Электронные этикетки или датчики – небольшие «маячки», которые закрепляются на товар и при перемещении через антикражные ворота стимулируют сигнализацию.

Деактиватор – особое бесконтактное устройство, которое ставится на кассе и деактивирует измеритель на оплаченном товаре.

Электронные антенны, или антикражные ворота, – рамки, которые монтируются при входе и реагируют на энергичные датчики.

Противокражные датчики были изобретены во второй половине 60-ых годов XX века инженером Артуром Майнеси, который основал компанию, первый раз начавшую производство электронных этикеток.

На одежду в большинстве случаев фиксируются жёсткие датчики, которые размагничиваются на кассе

Виды антикражных систем

Антикражные системы отличаются по свойствам применяемых датчиков. По собственному типу они разделяются на:

Антикражные этикетки – гибкие наклейки, которые крепятся на поверхности любого типа и отличительны бюджетной стоимостью. После деактивации негодны для повторного применения.

Жёсткие датчики – магнитные конструкции, которые закрепляются к одежде, обуви, текстильным товарам, игрушкам и т. д. при помощи пина-гвоздика или тросика. После снятия как правило ставятся на прочие товары еще раз.

Более того, датчики и антенны отличаются по технологии работы. В наше время применяются три технологии:

Акустомагнитные. В основе конструкции акустомагнитного датчика – две железных полосы. Одна из них сделана из магнитострикционного сплава (другими словами не намагничивается), а остальная – из сплава, который легко намагничивается и размагничивается. Пока измеритель энергичен, полосы делают переменое магнитное поле. Если его колебания улавливаются рамкой, активизируется сигнализация. При деактивации вторая полоска размагничивается, благодаря этому рамка перестает реагировать на измеритель.

Акустомагнитные системы менее уязвимы для интерференции с внешними электронными источниками, что даёт значительную свободу во время монтажа антикражных ворот (к примеру, они могут скрытно ставиться в стенках по обоим бокам проема двери либо даже под полом). Точность срабатывания акустомагнитной системы довольно большая – ее показатель составляет не менее 95 %. Ложные срабатывания фактически отсутствуют. Минусом же акустомагнитной системы считается сравнительно большая цена оборудования, хотя, благодаря передовым технологиям, она понемногу уменьшается. Более того, акустомагнитные этикетки имеют более жёсткую конструкцию, их невозможно приклеить на изогнутую поверхность или напечатать своими силами. Акустомагнитные системы очень часто применяются в больших универмагах, магазинах одежды и электроники.